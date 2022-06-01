N-TV: немецкие энергетические гиганты перешли на предложенную Россией схему оплаты газа

Немецкие компании Uniper и RWE сообщили о переходе на новую схему оплаты российского газа, пишет N-TV. Представители компаний отметили, что эта схема соответствует новым требованиям России, а также не нарушает антироссийские санкции.
Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE перешли на новую схему оплаты российского газа, пишет N-TV. Как отмечает издание, с помощью этой схемы они выполняют новые требования России, не нарушая при этом антироссийских санкций.
Представители Uniper заявили, что данный шаг был предварительно согласован с правительством ФРГ и соответствует требованиям ЕС. В RWE также подчеркнули, что перешли на новую схему и зачисляют платежи в евро на счёт в российском банке.
N-TV напоминает, что на фоне украинского кризиса Россия приняла решение создать новую схему оплаты газа для «недружественных стран». Отмечается, что российская государственная газовая компания «Газпром» уже перекрыла поставки своего газа Польше, Болгарии и Финляндии, отказавшимся переходить на новую схему. Кроме того, в минувший понедельник «Газпром» приостановил поставки голландской компании Gasterra, а во вторник — датской компании Orsted и Shell Energy Europe.
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