Bloomberg: ЕС, похоже, исчерпал инструменты, которые могут навредить России

Европейский союз изначально говорил, что нефтяное эмбарго против России неминуемо, но до сих пор тянет с этим решением. Причём сопротивляется ему не только Венгрия, пишет Bloomberg. Так что ЕС, похоже, исчерпал инструменты для нанесения России ущерба в краткосрочной перспективе.

Решение ЕС об эмбарго на российскую нефть, которое подавалось как неминуемое, растягивается на дни и даже недели, пишет Bloomberg. Европейские дипломаты и чиновники всё больше переживают по поводу того, что ЕС, видимо, уже исчерпал возможные инструменты для нанесения России ущерба в краткосрочной перспективе.

Наибольший ущерб сейчас можно нанести России, если ударить по энергетическому сектору. И больше всего в этом ключе говорили про Венгрию, которая отказывается поддерживать антироссийские санкции. Но есть и другие страны, которые согласны платить России в рублях.

Как отмечает автор статьи, Европе сложно поддерживать делом свою жёсткую риторику, ведь действия требуют одобрения всех 27 членов союза. В понедельник начинается двухдневный саммит ЕС, и некоторые лидеры уже предлагают исключить из санкций трубопровод, по которому российская нефть идёт к Венгрии и другим странам. Однако есть вероятность, что нефть вообще трогать не станут.

При этом автор статьи отмечает, что проблему представляет не только лидер Венгрии Орбан, который уже давно по разным поводам спорит с ЕС. Некоторые европейские газовые операторы уже открыли счета в рублях, хотя официально Европа выступает против такого пути. Так, бывший советник главы европейской дипломатии Борреля Натали Точчи считает, что чем дольше тянется нынешняя ситуация, тем меньше европейцы готовы терпеть негативные последствия от санкций.

Члены ЕС разделились на Западную и Восточную Европу в вопросах, какое оружие отправлять Украине, стоит ли разговаривать с Путиным, на какие условия может пойти Киев на переговорах. Но этот раздор Евросоюз смог превозмочь уже пять раз, когда принимал всё новые пакеты санкций. Некоторые считают, что Орбан и на этот раз в итоге со всеми предложениями согласится, чтобы не оказаться в изоляции.

Впрочем, о том, что вопрос о нефтяном эмбарго потребует много времени, говорили ещё с самого начала, и на высшем уровне. И со временем членам ЕС всё сложнее и сложнее достигать согласия, санкции всё большим бременем ложатся на их экономики.

Даже если они всё же договорятся о новом пакете санкций против России, они уже не нанесут такой сильный удар, отмечает автор статьи. Так, переходный период продлён, а от идеи запретить российским нефтяным танкерам направляться в третьи страны решили отказаться.

Россия, как ожидается, в этом году заработает $320 млрд на экспорте энергоносителей. Но дипломаты уверены, что, если срочно запретить российский газ и нефть, это поддержит украинцев на поле боя и даст им весомое преимущество на переговорах.

После решения вопроса по нефти ЕС намерен отказаться и от российского газа к 2027 году. Но эксперты говорят, что эта цель слишком амбициозна. А чтобы проще было принимать подобные решения, лидеры поговаривают об отказе от принципа единогласия, пишет Bloomberg.