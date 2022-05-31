«Мы дополняли друг друга»: почему договор о дружбе между Россией и Украиной остался нереализованным

25 лет назад Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. Стороны, в частности, обязывались углублять экономическую интеграцию, защищать права нацменьшинств и развивать русский и украинский языки. По словам аналитиков, подписание соглашения позволило двум странам сохранить оставшиеся после СССР экономические и культурные связи, однако из-за позиции Киева о реальном углублении интеграции на практике речи не шло. Как отмечают эксперты, точку в судьбе данного соглашения поставил «евромайдан», в результате которого к власти на Украине пришли радикальные националисты, взявшие курс на полный разрыв отношений с РФ.

31 мая 1997 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали в Киеве Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. Соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года после ратификации парламентами двух стран.

Договор был рассчитан на десять лет, по истечении которых он должен был автоматически продлеваться на аналогичный срок, если ни одна из сторон не выступит против.

В соглашении Москва и Киев провозгласили курс на углубление экономической интеграции и формирование «общего экономического пространства путём создания условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы».

В рамках этих процессов, в частности, предполагалось, что стороны «будут стремиться к согласованию своей финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, валютной, инвестиционной, ценовой, налоговой, торгово-экономической, а также таможенной политики» и «к созданию равных возможностей и гарантий для хозяйствующих субъектов».

Страны обязывались сохранять и развивать существовавшую между ними производственную и научно-техническую кооперацию, в том числе в области обороны.

Президент Российской Федерации Б. Ельцин и президент Украины Л. Кучма во время подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной в рамках официального визита Ельцина в Киев

РИА Новости

© Владимир Родионов

При этом была подчёркнута недопустимость действий, которые могут «нанести экономический ущерб друг другу».

Большое внимание в договоре было уделено гуманитарным вопросам. В частности, Россия и Украина условились способствовать развитию русского и украинского языков.

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«Высокие договаривающиеся стороны будут содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка на Украине и украинского языка в Российской Федерации, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях, оказывать в этих целях равноценную государственную поддержку», — говорится в документе.

Кроме того, в тексте содержится обязательство защищать и поощрять этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность национальных меньшинств на территории двух стран, не подвергая их насильственной ассимиляции.

Соглашение также предписывало сторонам воздерживаться от каких бы то ни было действий, направленных против друг друга. Москва и Киев договорились «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны».

«Ни одна из сторон не допустит также, чтобы её территория была использована в ущерб безопасности другой стороны», — указано в договоре.

Соглашение гарантировало гражданам двух стран соблюдение всех прав и свобод на территории обоих государств и подтверждало существовавшие на тот момент между ними границы.

Помимо этого, договор предписывал сторонам сотрудничать в области освоения космоса, здравоохранения, науки, культуры, образования, спорта, борьбы с преступностью и природными бедствиями.

«Декларативный характер»

По словам старшего преподавателя кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергея Маргулиса, по своему содержанию договор был довольно стандартным для постсоветского пространства.

«Идеи были стандартны для такого рода соглашений 1990-х годов. В общем-то само СНГ и сформированные в рамках него соглашения, по сути, стали неким механизмом цивилизованного развода республик СССР. Многие из этих соглашений носили чисто декларативный характер. На деле же курс, который был выбран Украиной ещё при Кравчуке, демонстрировал, что Киев собирается развивать только украинский язык, а на внешнеполитической арене ориентируется на Запад, а не на интеграцию в рамках СНГ», — отметил аналитик в беседе с RT.

Однако, по словам Маргулиса, благодаря этому соглашению сторонам удавалось хотя бы сохранять оставшиеся после развала Советского Союза экономические связи.

«В некоторых сферах удавалось сохранять кооперацию, но существенного углубления экономического сотрудничества не было. Что касается политической составляющей, то, например, сформировав такую структуру, как ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия. — RT), которая была задумана как альтернативный путь интеграции на постсоветском пространстве без участия России, Киев ещё раз показал, что не связывает своё будущее с Москвой», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Роковую роль в судьбе договора о дружбе и партнёрстве сыграл произошедший в 2014 году на Украине государственный переворот, утверждают политологи.

Беспорядки в Киеве, 2014 год

Legion-Media

Захватившие тогда власть в Киеве сразу же попытались отменить действовавший с 2012 года закон «Об основах государственной языковой политики», который позволял наделять русский язык статусом регионального.

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Данный шаг шёл вразрез с положениями договора и в конечном счёте стал причиной конфликта в Донбассе и распада Украины.

Кроме того, по словам аналитиков, положениям договора противоречил и курс Украины на ассоциацию с ЕС без какого-либо согласования этого процесса с Россией. Это наносило ущерб экономическим связям двух стран, которые формировались на протяжении столетий.

Однако официально выходить из договора в 2014 году Украина всё же не стала. Только в декабре 2018-го Верховная рада проголосовала за законопроект о прекращении действия соглашения. Официально оно утратило силу 1 апреля 2019 года.

По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Киев не торопился разрывать данное соглашение, поскольку хотел выборочно использовать выгодные для себя положения.

«Свои обязательства по дружественным отношениям, русскому языку и правам человека Украина выполнять отказывалась, но всё время держалась за гарантии территориальной целостности, которые были заложены в этом договоре», — отметил аналитик.

«Националисты взяли курс на отделение»

Политологи полагают, что в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве были заложены в целом верные идеи, однако стороны не предусмотрели инструментов для контроля за их реализацией.

Митинг возле захваченного здания Донецкой ОГА

© Wikimedia

«Идеи были правильные, другое дело, что, к сожалению, там не были толком прописаны механизмы реализации и ответственность за невыполнение положений договора. Это сказалось и на судьбе договора, и на судьбе отношений между нашими странами», — отметил Владимир Жарихин.

Как считают эксперты, отказавшись от интеграции с Россией, Украина упустила шанс на успешное развитие.

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«У Украины был огромный потенциал после развала СССР. Мы дополняли друг друга. И совместное развитие принесло бы пользу обеим сторонам. Фактически в этом договоре России и Украине предлагалось стать такими же государствами, как, условно говоря, Германия и Австрия. Обе страны являются немецкоязычными, они отделены друг от друга, но при этом ведут дружественную политику и взаимовыгодно сотрудничают», — отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

По его словам, главными виновниками разрыва между двумя странами стали радикальные украинские националисты, которые были поддержаны Западом в 2014 году.

«Националисты взяли курс на отделение от России. Это привело к тому, что стали страдать русскоязычные люди на Украине. За этим последовали экономическая дезинтеграция и прямой экономический ущерб для страны. Люди стали жить хуже. А госпереворот в 2014 году и вовсе привёл к распаду Украины. Так всегда бывает, когда политические силы выходят из конституционного поля. В итоге можно констатировать, что отказ от дружбы и партнёрства с Москвой Киеву ничего хорошего не принёс», — заключил аналитик.