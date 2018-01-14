Пределы сотрудничества: будет ли продлён Договор о дружбе между Россией и Украиной

20 лет назад украинская Верховная рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной. Он заключался сроком на 10 лет и был продлён на аналогичный период в 2008 году. Сейчас в Киеве идут споры по поводу нового продления соглашения с Москвой. Противники пролонгации утверждают, что, несмотря на выгоду, страна должна «отомстить за Крым», аннулировав договорённости. Сторонники настаивают на том, что денонсировать ничего не нужно. Напротив, следует использовать договор для подачи иска в международный суд и обвинения России в том, что она якобы его нарушила. RT разбирался, есть ли конструктивное будущее у документа.

«Более выгоден Украине»

14 января 1998 года Верховная рада Украины ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Документ, получивший неофициальное название Большой договор, был подписан 31 мая 1997 года в Киеве президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Первыми его ратифицировали именно на Украине. Государственная дума России сделала это лишь почти год спустя — 25 декабря 1998-го. С апреля 1999 года соглашение вступило в силу.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве гарантировал гражданам каждой из стран соблюдение всех прав и свобод на территории обоих государств, подтверждал существовавшие на тот момент между ними границы и утверждал, что ни Россия, ни Украина не могут входить в коалиции, направленные друг против друга.

Также по теме По живому: 20 лет назад Россия и Украина разделили Черноморский флот СССР 28 мая 1997 года президенты России и Украины подписали несколько соглашений, регламентирующих раздел Черноморского флота (ЧФ) СССР....

Главным препятствием для заключения рамочного соглашения о сотрудничестве между двумя соседними государствами все 90-е годы оставался неурегулированный вопрос о статусе Черноморского флота. Соглашение о разделе флота было подписано за три дня до заключения Большого договора — 28 мая 1997 года, что открыло возможность подписания соглашения.

Однако и в Госдуме, и в правительстве России документ встретил серьёзное сопротивление. Против него выступили тогда вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и глава комитета по делам СНГ Георгий Тихонов. Не одобрили соглашение и министр по делам СНГ Аман Тулеев, и мэр Москвы Юрий Лужков. Противники Большого договора утверждали, что таким образом Россия признает Крым и Севастополь украинскими, хотя, по их мнению, статус этих территорий был как минимум спорным.

«Именно этим договором Россия признала Крым и Севастополь составной частью Украины, — подчеркнул в интервью RT директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. — Изначально этот договор был более выгоден Украине, чем России».

Вступил в силу Большой договор 1 апреля 1999 года. Согласно статье 40 документа, действие соглашения, заключённого на 10 лет, будет автоматически продлеваться на каждое следующее десятилетие, если ни одна из сторон не заявит о желании выйти из него за шесть месяцев до завершения очередной десятилетки.

Таким образом, если ни Россия, ни Украина до октября 2018 года не заявят о денонсации соглашения, оно продолжит своё действие до 2029 года.

Крючок для России

Несмотря на то что договор изначально был выгоден Киеву, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году всё больше голосов в Незалежной стали утверждать, что нужно разорвать соглашение, формально устанавливавшее отношения «стратегического партнёрства» между двумя странами.

Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма

РИА Новости

«Когда страна в состоянии фактической войны с другой, говорить о дружбе и стратегическом партнёрстве невозможно. Соглашение или надо менять, или денонсировать», — заявил в июне 2017 года в интервью ВВС Украина экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

«Разрывать договор нужно, потому что наличие такого документа постоянно вынуждает нас воздерживаться от введения военного положения, от радикальных экономических санкций, от привлечения к ответственности украинских олигархов-предателей и так далее», — утверждает, в свою очередь, на сайте «Украинской правды» украинский политолог Сергей Дацюк.

Также по теме «Война понарошку»: почему в Киеве заговорили о разрыве дипотношений с Москвой Верховная рада может рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений между Россией и Украиной. Его собирается выдвинуть...

«При сохранении нынешней власти, при сохранении нынешней конъюнктуры пропустить продление договора без каких-то кардинальных потрясений будет очень сложно, если вообще возможно, — заявил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. — Существует достаточно сильное лобби, которое требует объявления войны России. Правительственная риторика такова, что все украинские проблемы вытекают из того, что агрессию против Украины совершила Россия. Понятно, что на фоне этой риторики продлить просто так договор, наверное, вряд ли будет возможно, а желающих его сорвать будет огромное количество».

Однако действующая украинская власть пока не решается пойти на денонсацию соглашения. Как отметил агентству «Укринформ» замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Киев намерен использовать договор для подачи иска в международный суд о том, что Россия якобы его нарушила, присоединив Крым. «Если бы мы позволили себе разорвать этот договор, россияне нам бы сказали: «Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств». Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка», — заявил украинский чиновник.

Никто не хотел разрывать

В России в 2016 году группа депутатов Госдумы направила запрос на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявив о необходимости денонсации Большого договора с Украиной в ответ на провокации Киева на границе с Крымом. Однако российский МИД выступил против такого решения.

«Как видится, наш потенциальный выход из Большого договора вряд ли будет способствовать решению тех проблем, которые благодаря усилиям Киева накопились к настоящему времени в российско-украинских отношениях», — отметил в официальном ответе депутатам глава российской дипломатии.

«Что с одной, что с другой стороны при всём возможном потенциальном желании убрать данный договор с повестки дня не выйдет, — заявил RT директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. — Если мы вчитаемся в его текст, то там есть целый ряд позиций, которые как в интересах Украины, так и Российской Федерации». Для Киева, по словам эксперта, важно то, что в документе подчёркивается украинский статус Крыма и Севастополя. «Если соглашения нет, то и возможности предъявлять права на Крым у Киева всё меньше и меньше», — считает Денисов.

Россия, как полагает эксперт, «не получит никаких зримых выгод от денонсации». «С политической точки зрения было бы неправильно разрывать формально дружеские отношения с Украиной, — утверждает Владимир Корнилов. — Зачем России это делать, если Россия не признавала эту войну и не считает Украину официальным врагом?»

Как считают Денис Давыдов и Владимир Корнилов, наиболее велика вероятность того, что в 2018 году ни Москва, ни Киев на официальном уровне не поднимут вопрос о выходе из этого соглашения.

Мёртвый груз



При этом политологи уверены, что сейчас Большой договор фактически не работает. Вопреки его положениям, Киев заявляет о партнёрстве с НАТО и называет Россию агрессором, нарушает права российских граждан, вводя многочисленные меры контроля на границе, и ущемляет права этнических русских на Украине.

«Этот договор — сам по себе документ выхолощенный, который в основном является декларативным, — говорит Владимир Корнилов. — В нём, например, утверждается, что мы должны паритетно соблюдать языковые права украинцев в России и русских на Украине. Мало того что они сейчас не соблюдаются, так они нарушались на Украине с самого начала».

«Для России будет совершенно безболезненным, если этот договор, никому уже не нужный, будет остановлен и прерван», — считает эксперт.

Корабли Черноморского флота России

РИА Новости

Однако, по его словам, Москва не намерена идти первой на формальный разрыв. Также, с точки зрения политолога, существует гипотетическая вероятность, что Россия может выйти из части положений договора, что вполне осуществимо с юридической точки зрения. В первую очередь из тех, где оговаривается статус Севастополя, Крыма и Черноморского флота.

«С этим не согласится Украина. Начнутся споры. Но если обе стороны ни о чём не договорятся, это будет означать автоматическую пролонгацию существующего договора», — считает эксперт.

«Придётся договариваться»

В заявлении МИД России по случаю 20-летия подписания Большого договора подчёркивалось, что «само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений». Однако эксперты полагают, что для этого понадобится совершенно иное соглашение.

Также по теме «Жест доброй воли»: в России пояснили предложение вернуть Украине военную технику из Крыма Предложение президента России Владимира Путина вернуть украинскую технику Киеву — шаг навстречу нормализации отношений между странами....

«Рано или поздно России и Украине — или тому, что от Украины останется — придётся договариваться об основах мирного сосуществования. Мы всё равно обречены на это», — считает Владимир Корнилов.

По его мнению, в любом рамочном соглашении с Киевом для Москвы всегда принципиально важным будет получение согласия Украины на воссоединение России с Крымом и Севастополем. «В ближайшем обозримом будущем это не представляется возможным, но рано или поздно придётся об этом договариваться», — полагает эксперт.

«По факту Большой договор свою роль уже отыграл, — считает Денис Денисов. — Но за счёт того, что он не наносит вреда ни одной, ни другой стороне, он до сих пор является действующим». По его словам, «точно не этот договор» сможет восстановить отношения между Россией и Украиной. «Если что-то будет, то значительно изменённое соглашение по форме и по содержанию», — уверен политолог.