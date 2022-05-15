«Очередная пиар-акция антироссийского толка»: как МУС намерен расследовать военные преступления на Украине

Более 40 следователей Международного уголовного суда будут отправлены на Украину на следующей неделе, заявил прокурор МУС Карим Хан. По его словам, «нужно расследовать факты и установить истину». Прокурор подчеркнул, что рад работать с Киевом, и напомнил о сотрудничестве с совместной следственной группой (ССГ), созданной Польшей, Литвой и Украиной. В России ставят под сомнение объективность деятельности суда. Как отметила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, сотрудничество прокуратуры МУС и ССГ демонстрирует, что эта структура даже не пытается соблюдать видимость беспристрастности. Эксперты разделяют это мнение, отмечая, что Международный уголовный суд давно скомпрометирован политической ангажированностью, поэтому от него не стоит ждать расследования реальных преступлений, а не постановок.

На Украину в ближайшее время отправится группа следователей Международного уголовного суда, сообщил прокурор МУС Карим Хан в интервью французской газете Le Monde.

«На следующей неделе на Украину будут направлены 42 следователя. Это самое большое число людей, которое мой офис когда-либо отправлял. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в их числе судмедэксперты и аналитики», — рассказал он.

По его словам, прежде всего должны быть «расследованы факты и установлена истина». «Мне не важно, будет ли правосудие осуществлено Международным уголовным судом или властями государства. Главное, чтобы расследование было достоверным, честным и независимым, а судья смог бы на его основе принять решение», — утверждает прокурор.

При этом он отметил, что рад работать с украинскими властями, и напомнил про соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой (ССГ), созданной Польшей, Литвой и Украиной. Таким образом, у МУС есть доступ к общим документам этой структуры.

«Мы, со своей стороны, не собираемся обнародовать все имеющиеся у нас документы, поскольку мы обязаны следить за действиями всех сторон в конфликте, будь то регулярные войска обеих сторон или нерегулярные армии», — уточнил Хан.

Он также поприветствовал сотрудничество МУС и Евросоюза в рамках украинского расследования. По его мнению, «этот момент останется в истории как период, когда на международное право стали смотреть не как на неудобство, а как на способ защиты общества и его ценностей, а также мира и безопасности».

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан

Gettyimages.ru

Ранее, 11 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил, что объединение намерено помогать прокурорам как Международного уголовного суда, так и Украины в сборе доказательств военных преступлений, приписываемых России, чтобы привлечь её к ответственности.

«Мы окажем помощь в документировании военных преступлений», — сказал он.

Подозрение в предвзятости

При этом прокурор МУС не считает повышенный интерес к украинским событиям чем-то необычным. Карим Хан также отверг подозрения в «двойных стандартах международного правосудия». Так, на замечание интервьюера Le Monde о том, что МУС уже не так активно расследует преступления на палестинских территориях, в частности в секторе Газа, он ответил, что сотрудники прокуратуры не имеют полного доступа к местам происшествий.

Хан также подчеркнул, что его «совершенно не смущает» принятое им решение о приостановке расследования преступлений, совершённых американскими военными и ЦРУ в Афганистане.

По его словам, МУС продолжает собирать информацию и смотреть, «какие существуют варианты взаимодополняемости» (речь идёт о случаях, в которых средства МУС дополняют систему правосудия самого государства).

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Напомним, несколько лет назад США довольно жёстко отреагировали на изучение Международным уголовным судом действий американских военных в Афганистане. К тому же, в Вашингтоне в 2002 году был принят специальный закон, защищающий военнослужащих страны от преследования МУС.

О начале расследования возможных преступлений на Украине Карим Хан объявил 2 марта. По его словам, в ходе предварительного изучения ситуации его канцелярия «нашла разумные основания полагать, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию суда». Помимо этого с просьбой начать расследование в МУС обратились 39 государств — участников этой организации.

В фокусе внимания следователей будут события в республике с 21 ноября 2013 года по настоящее время. При этом Украина не входит в МУС, однако ранее подала заявление, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 марта в беседе с журналистами констатировал, что Россия не является участницей МУС.

«Виновные назначены заранее»

В России ставят под сомнение способность Международного уголовного суда провести объективное расследование возможных преступлений на Украине. Так, глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по теме «Обеспечение ответственности за преступления, совершённые на Украине» отметил необычайный интерес к расследованию США и Великобритании. При этом, как напомнил дипломат, обе страны в своё время сделали всё возможное, чтобы оградить собственных военных от внимания МУС, приняв соответствующее законодательство.

«Использование методов политического давления, финансовых рычагов и даже введение персональных санкций против прокурора МУС привели к желаемому результату: МУС «деприоретизировал» расследования военных преступлений, совершённых британскими и американскими военными в Ираке и Афганистане. По сути, этот вычурный термин означает банальное бездействие, — заявил он 27 апреля. — Всё это служит прекрасной иллюстрацией как «беспристрастности и объективности» МУС, так и лицемерия США и Великобритании, которые внезапно начали поддерживать МУС, вливая в него миллионные дотации. Такой подход превращает правосудие в фарс: проплаченный суд выносит проплаченные вердикты».

На улице Гостомеля, Украина

© Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце апреля обратила внимание на сотрудничество МУС и совместной следственной группы под эгидой Польши, Литвы и Украины. По её словам, решение прокуратуры международного суда взаимодействовать с ССГ демонстрирует, что МУС «даже не пытается соблюдать хотя бы видимость беспристрастности и объективности и с энтузиазмом подключается к процессу, в котором виновные явно назначены заранее».

Она напомнила, что, когда в суд обратились правозащитники из ДНР и ЛНР, предоставив более трёх тысяч материалов о преступлениях, совершённых против жителей Донбасса, никакой «внятной реакции» на это от МУС не последовало.

Односторонний подход

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что ожидать от Международного уголовного суда объективности по событиям на Украине не стоит. Как отметил сенатор Константин Долгов, МУС не отличается заинтересованностью в расследовании реальных преступлений, да и в целом инстанция себя уже давно скомпрометировала однобокостью и политической ангажированностью.

«Думаю, что это выльется в очередную пиар-акцию антироссийского толка, потому что там игнорируют какие-либо свидетельства со стороны РФ. Хотя Москва бы приветствовала участие этой международной структуры в расследовании реальных преступлений. Однако надежды на то, что МУС заинтересует что-то, кроме украинских постановок, нет», — сказал Долгов.

В свою очередь, профессор международного права МГУ Дмитрий Лабин выразил мнение, что МУС так активно взялся за украинские события не только по политическим мотивам, но и чтобы оправдать своё существование.

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«У МУС колоссальный бюджет, а результат его деятельности крайне слабый. Его практика довольно немногочисленна, поэтому эффективной считаться не может. Поэтому там сейчас пытаются оправдать свои высокие зарплаты, создавая видимость какой-то деятельности по любым заметным информационным поводам», — пояснил он.

Эксперт подтвердил, что об объективности нынешнего расследования говорить не приходится, потому что в нём первую скрипку играют недружественные России страны, а сама РФ в этом процессе никак не участвует.

«Провести объективное и непредвзятое расследование в условиях, когда нет никакого сотрудничества, сложно. Юриспруденция тогда эффективна, когда объективно рассматривает все представленные доказательства, точки зрения. А когда явно нет взаимодействия с какой-то из сторон, о чём тут говорить?» — подчеркнул Лабин.

По словам Константина Долгова, у России нет причин опасаться каких-либо вердиктов международного суда в силу того, что его юрисдикция на неё не распространяется. Поэтому никакие его изыскания не будут иметь правовой силы для РФ, отметил он.