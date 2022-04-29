Захарова: подключение прокуратуры МУС к украинской теме политизировано

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что подключение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) к украинской теме политизировано и российская сторона не обязана сотрудничать с МУС в связи с таким «расследованием».

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на анонсированное 25 апреля подключение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) к созданной под эгидой Евроюста совместной следственной группе Польши, Литвы и Украины. Как действуют подобные структуры, хорошо известно. Вероятно, не случайно, что авторы этой затеи решили воспроизвести название группы, ведущей «расследование» катастрофы рейса МН17», — отметила она.

Захарова сказала, что можно с уверенностью предположить, что и характер работы данного «детища» будет таким же — предвзятым и однобоким.

«Что касается прокуратуры МУС, то этот её шаг демонстрирует, что она даже не пытается соблюдать хотя бы видимость беспристрастности и объективности и с энтузиазмом подключается к процессу, в котором виновные явно назначены заранее. Если у кого-то ещё оставались сомнения в том, что МУС — это орган, отрабатывающий политические заказы и не имеющий ничего общего с независимым правосудием, то новый «креативный» формат работы делает всё предельно ясным», — подчеркнула представитель МИД.

Она также отметила, что Россия не участвует в Римском статуте МУС и не обязана с ним сотрудничать.

Ранее глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко назвал МУС «политическим инструментом» и отметил, что суд не имеет отношения к правосудию.