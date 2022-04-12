Адвокат Виталий Галахов о работе международных судов и рассмотрении заявлений граждан ДНР

Руководитель общественной организации «Справедливая защита», донецкий правозащитник, адвокат Виталий Галахов рассказал RT о принципах работы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Международного уголовного суда. Юрист также пояснил, почему многочисленные обращения граждан Донбасса в международные инстанции остаются без рассмотрения.

— Виталий, в какие международные суды сегодня могут обращаться рядовые граждане?

— Есть два суда. Первый — это ЕСПЧ, второй — Международный уголовный суд. В Европейский суд по правам человека люди обращаются, когда они не смогли добиться защиты прав на уровне национальной юрисдикции своей страны. И если человек выигрывает в ЕСПЧ, то ему назначается денежная компенсация.

Но прежде чем обратиться в ЕСПЧ, заявитель должен пройти все возможные инстанции в своей стране и получить окончательное решение суда по своему вопросу. В случае если он не согласен с решением и оспорить его уже нельзя, тогда он просит ЕСПЧ рассмотреть это дело.

Виталий Галахов

© Фото из личного архива

Европейский суд проверяет, правильно ли было квалифицировано нарушение, верно было применено законодательство страны или нет, смотрит, как всё согласуется с Европейской конвенцией.



— Украина не признаёт ДНР и ЛНР, поэтому о национальной юрисдикции в данном случае речи не идёт. Что делать гражданам этих республик?

— Граждане, которые проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик, могут напрямую обращаться с жалобами в международные суды. Чтобы обратиться в суд национальной юрисдикции, надо собрать соответствующие доказательства, которые оформляются органами ДНР и ЛНР, а Украина не признаёт их акты. Доказательства разрушения домов, составленные местными органами власти и службой МЧС, — Украина не принимает их во внимание.

Кроме того, на Украине до настоящего времени не принято ни одного судебного решения, вступившего в законную силу, по факту причинения ущерба жизни или здоровью граждан в результате боевых действий. Это дополнительное основание для того, чтобы обратиться напрямую в ЕСПЧ, минуя национальную юрисдикцию Украины.

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Первое, что надо доказать, — это нарушение Украиной Европейской конвенции, а второе — требовать возмещения материального и морального вреда. Это доказывается показаниями потерпевших лиц и свидетелей, фотографиями, заключениями экспертов, оценкой ущерба.

— Сколько материалов уже передано в ЕСПЧ от пострадавших в результате военных действий в ДНР?

— Что касается разрушений, смертей и ранений — таких жалоб было подано более 6 тыс. с начала боевых действий, с 2014 года.

У Европейского суда есть регламент, в соответствии с которым ситуации, где угрожают жизни и здоровью граждан, должны рассматриваться в первую очередь. За восемь лет войны ЕСПЧ не вынес по Донбассу никаких решений. Они сами нарушили все свои регламенты.

При этом, к примеру, в 2017-м срок рассмотрения ЕСПЧ дела Навального составил два года. И в 2021 году в качестве обеспечительной меры по немедленному освобождению Навального срок принятия решения был две недели.

— Существует максимальный срок, в течение которого они всё-таки должны рассмотреть жалобу?

— Нет. В мирное время, до 2014 года, ожидание решения суда могло занимать шесть-семь лет.

— Как вы считаете, когда-нибудь ЕСПЧ рассмотрит жалобы граждан ДНР?

— Когда-нибудь, может, и рассмотрит. Но в чью пользу — неизвестно.

— За последний месяц поступали новые обращения от граждан в ЕСПЧ?

— Нет, новых обращений не было, потому что сейчас у нас полным ходом идёт война. Я с вами разговариваю, а у меня за окном стреляют, разрываются снаряды. Людям сейчас не до этого.

— Вы говорили, что ещё есть Международный уголовный суд. В каком случае люди обращаются туда?

— В случае совершения международных преступлений. Существует устав Международного уголовного суда (МУС) — Римский статут, там изложены все военные преступления, за которые высшие органы власти страны должны нести ответственность.

Любой обстрел и разрушение гражданского объекта, гибель или ранение мирных граждан, случаи изнасилования военными, грабежи, применение пыток — всё подпадает под военные преступления.

В течение семи лет прокуратура МУС изучала ситуацию в Донбассе и в конце 2020 года представила отчёт, что здесь совершён ряд преступлений, подпадающих под юрисдикцию данного суда. Дальше прокурор должен обратиться в судебную палату с ходатайством на получение разрешения на начало расследования.

Только с началом военной операции, когда 40 стран обратились к прокурору с просьбой открыть делопроизводство, он это сделал. За восемь лет в Донбассе не было ни одного представителя международной прокуратуры. Они могли бы сами убедиться в том, что здесь происходит. В своём отчете за 2016 год прокуратура МУС признала ЛНР и ДНР стороной вооружённого конфликта. Но при этом в данном вопросе сторона ДНР и ЛНР для них не существовала.

Тем не менее они успешно контактировали с представителями Украины.

— Каким образом?

— Они приезжали, устраивали семинары, обменивались информацией, читали лекции. Украина передавала им пакеты документов по военным преступлениям. Украина настаивала на том, что они могут с помощью своей юрисдикции закрыть все вопросы и привлечь виновных к ответственности. Все эти контакты состоялись с целью не допустить международного расследования.

— Сколько всего было обращений в Международный уголовный суд от граждан ДНР?

— Более 3 тыс. обращений. Это, если перевести в килограммы, 60 кг бумаги. В данный момент из-за того, что почта практически не работает, всё оформляется в электронном виде. Но мы не знаем, получают они наши обращения или нет.

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— Обратной связи нет?

— Нет. За всё время я получил от них всего три-четыре письма, где они мне сообщали, что получили материалы по конкретным обращениям. На сайте прокурора МУС был создан специальный портал для нашей ситуации. Он называется «Веб-связь со следователем». Там можно заполнить соответствующую форму, коротко описать событие и указать, что имеется документ, видеоматериалы или что-то ещё. Указывается обратный адрес для связи. Далее следователь прокуратуры должен связаться с заявителем и попросить его отправить имеющиеся доказательства. 15 марта я заполнил такую форму, ей присвоили номер, она зарегистрирована, но обратной связи нет и по сегодняшний день.

— Если когда-нибудь жалобы всё-таки рассмотрят и примут решения по искам, какие есть санкции за невыполнение решения международного суда?

— Что касается ЕСПЧ, я думаю, что из-за объёма информации они не будут рассматривать дела по отдельности. Они объединят все дела в одно производство и примут единое решение. В значении компенсации они могут установить градацию: за квартиру, допустим, €20 тыс., за дом — €50 тыс., за смерть — €50 тыс.

Украина должна будет выполнить решение международного суда в течение трёх месяцев. Если она его не исполнит, то информация передаётся в Комитет министров Совета Европы. А там уже санкции вплоть до исключения.

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— А как с Международным уголовным судом?

— МУС отвечает за привлечение к уголовной ответственности. Там важно установить виновных. Если лица будут осуждены, то пострадавшим назначат соответствующую денежную компенсацию. В МУС есть департамент возмещения ущерба пострадавшим. Все выплаты осуществляются из взносов, которые платят участники суда. Но надо исходить из того, что Международный уголовный суд не будет торопиться никого осуждать. Потому что за восемь лет никаких попыток сделано не было. Поэтому может встать вопрос о создании отдельного суда.

— Только по вопросу республик?

— Можно создать суд по определённой ситуации, как Нюрнбергский процесс, как суды по Югославии и Руанде.

— Если ЕСПЧ и МУС игнорируют проблемы граждан ДНР, то каковы шансы, что в Европе захотят создать отдельный суд?

— В Европе и не захотят. Европа будет всеми средствами этому противодействовать. Почему мы должны на неё обращать внимание? Есть Евразия, которая также может создать свой суд.

Есть несколько вариантов: судить военных преступников на Украине и по её законодательству или судить их в ДНР и ЛНР. Или создание отдельного международного суда по данной ситуации, потому что ЕСПЧ и МУС себя дискредитировали. Вот возможные три варианта. Какой из них сработает, не могу предсказать.