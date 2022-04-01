МИД: Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка €34 млн

Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка €34 млн. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Он ответил на вопрос, насколько критично может быть для Совета Европы прекращение уплаты Россией взносов.

Кобринец отметил, что это должны оценивать в Страсбурге.

Дипломат предположил, что в организации «как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят».

«Мы же сэкономим ежегодно порядка €34 млн», — отметил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернётся в Совет Европы, пока он не будет реформирован.