МИД: Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка €34 млн
- РИА Новости
Он ответил на вопрос, насколько критично может быть для Совета Европы прекращение уплаты Россией взносов.
Кобринец отметил, что это должны оценивать в Страсбурге.
Дипломат предположил, что в организации «как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят».
«Мы же сэкономим ежегодно порядка €34 млн», — отметил он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернётся в Совет Европы, пока он не будет реформирован.