МИД: Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка €34 млн

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Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка €34 млн. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.
МИД: Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка €34 млн
  • РИА Новости

Он ответил на вопрос, насколько критично может быть для Совета Европы прекращение уплаты Россией взносов. 

Кобринец отметил, что это должны оценивать в Страсбурге.

Дипломат предположил, что в организации «как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят».

«Мы же сэкономим ежегодно порядка €34 млн», — отметил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернётся в Совет Европы, пока он не будет реформирован.

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