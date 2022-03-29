Матвиенко: Россия вернётся лишь в реформированный Совет Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернётся в Совет Европы, пока он не будет реформирован.

«В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем нужным. Но сама жизнь заставит реформироваться, изменить Совет Европы. Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Матвиенко заявила, что сомневается, что это произойдёт в ближайшее время.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.