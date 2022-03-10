В МИД заявили, что Россия не будет участвовать в Совете Европы

Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада. Об этом заявили в российском МИД.

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва не намерена мириться с насаждением «порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — добавили в МИД.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в ситуации с приостановкой участия Москвы в работе КМСЕ и ПАСЕ Россия не должна платить взнос в бюджет Совета Европы.