Одесситы надеются на новое расследование трагедии в Доме профсоюзов

После речи Владимира Путина, в которой он пообещал наказать виновников убийства одесситов в 2014 году, очевидцы пожара 2 мая и пострадавшие во время него призывают вернуться к активному расследованию трагедии. RT пообщался со свидетелями событий тех дней и узнал, на что они рассчитывают.

Во время обращения по вопросу признания независимости республик Донбасса 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что виновники одесской трагедии до сих пор не наказаны. По словам президента, невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе.

«Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо. И мы сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти их и предать суду», — сказал Путин в ходе обращения.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года. В центре Одессы вспыхнули стычки между сторонниками федерализации Украины с одной стороны и активистами «евромайдана», радикалами и футбольными хулиганами — с другой. В ходе столкновений применялось как холодное, так и огнестрельное оружие. В результате массового побоища на Греческой площади пострадали десятки человек, появились первые жертвы.

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Позже первые группы «евромайдановцев» прибыли на Куликово Поле — площадь перед зданием Дома профсоюзов, где был расположен палаточный городок сторонников федерализации. Начались столкновения, загорелись палатки. Противники «евромайдана» и национализма успели укрыться в Доме профсоюзов, но здание начали забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Вспыхнул пожар, который унёс жизни 42 человек.

«Появилась надежда…»

С момента трагедии в Доме профсоюзов прошло уже почти восемь лет. Следственные органы Украины за это время возбудили несколько уголовных дел, предъявили обвинения ряду чиновников, милиционеров и пожарных, но ни одно уголовное дело до сих пор не завершено. До сих пор никто не понёс наказания.

Экс-депутат одесского горсовета Василий Полищук проживает в России уже семь лет. В родном городе после трагических событий в Доме профсоюзов Василий пытался провести собственное расследование массового убийства. Будучи в 2014 году ещё действующим депутатом, Василий своими глазами видел происходящее на Куликовом.

«Я каждый день засыпаю с мыслями о том, что происходило в Одессе 2 мая. До настоящего момента виновники не понесли заслуженного наказания. Однако после выступления президента Владимира Путина появилась надежда, что дело сдвинется с мёртвой точки», ― говорит Полищук.

В 2014 году из-за расхождения во взглядах с официальным руководством новой Украины Василий столкнулся с невиданным давлением. Провокации, которые стали использовать против неугодного одесского депутата, перекинулись и на близких родственников Полищука. Два покушения было организовано на его сына Александра. Одно из них произошло 6 апреля 2014 года, когда толпа молодчиков напала на 30-летнего Александра в подземном переходе. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, где находился без сознания несколько дней.

«Заткнуть всем рты»

В конце апреля 2015 года во время деловой поездки в РФ пришли известия из Одессы: депутата ждут на украинской границе и планируют арестовать. Всё это, как говорит Василий, — целенаправленная работа силовиков по команде из Киева, главная цель — «заткнуть рты всем, кто не согласен с официальным Киевом и хочет раскрыть правду о убийстве одесситов 2 мая».

«Что надо сделать, чтобы мерзавцы понесли наказание, — очевидно: необходимо возобновить расследование по уголовному делу, возбуждённому Следственным комитетом России. Если, как сказал Владимир Путин, имена всех убийц известны, то как минимум объявление их в розыск по линии Интерпола может быть действенным инструментом в руках правосудия. В ином случае ждём, когда власти в Одессе освободят от нацистов», ― уточнил экс-депутат.

Василий подчеркнул, что украинское гражданство убийц не должно стать препятствием для объявления их в международный розыск, так как, согласно данным пресс-релиза СК РФ, незаконные действия радикалов и чиновников из силовых структур Украины производились в том числе и против гражданина России Мефедова, который в тот момент, вопреки заявлению Киева о вмешательстве русских, оказался единственным россиянином, бывшим 2 мая на Куликовом Поле в Одессе.

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Назначенные виновники

В 2016-м украинская полиция и прокуратура открыли уголовное производство в отношении сотрудников пожарной службы, принимавших участие в тушении Дома профсоюзов.

По мнению украинского следствия, экс-начальник ГСЧС по Одесской области Владимир Боделан и его заместитель Руслан Великий виновны в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 135 УК Украины («Оставление в опасности»). Бывшие спасатели подозреваются в том, что препятствовали выезду пожарных расчётов к месту пожара. Боделана прокуратура обвинила в том, что 2 мая 2014 года он запретил выпускать пожарные расчёты без его личного разрешения.

А буквально через несколько дней после трагедии всю вину пытались свалить и на самих пострадавших в Доме профсоюзов, рассказал в интервью RT комендант палаточного лагеря у Дома профсоюзов в 2014 году полковник запаса Александр Якименко.

«Я принимал решение войти в Дом профсоюзов, так как по нам уже велась стрельба в открытую, других путей отхода просто не было. И уже 4 мая меня арестовали. Всего в тюрьме я провёл около полугода. Постоянно были избиения и пытки», — уточнил Якименко.

Александра и его товарищей, которых арестовали 4 мая, спустя несколько месяцев обменяли на украинских военных, взятых в плен в Луганской народной республике.

Осознанная необходимость

По словам Александра, расследование событий должно затронуть и должностных лиц украинских спецслужб, которые всё это время участвовали в пытках и избиениях.

«После выступления российского президента Владимира Путина и слов о неотвратимом наказании появилась надежда, что расследование преступления в Одессе возобновится, это необходимо», — говорит одессит.

Якименко подчёркивает, что наказания виновников ждут и простые одесситы:

«Этого давно ждут. И не только родственники погибших и те, кто пострадал, но и все одесситы. Потому что зло должно быть наказано. Должно быть возобновлено расследование, а убийцы осуждены».

В поисках «русского следа»

Первые выводы о причинах ЧП одесская милиция озвучила на следующий день после массовой гибели людей в Доме профсоюзов.

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«Во время противостояния экстремистов с милицией правоохранители заставили правонарушителей переместиться на Куликово Поле, где те захватили Дом профсоюзов и забаррикадировались, — цитировали СМИ сообщение областного главка МВД. — С верхних этажей нападавшие начали забрасывать мирных граждан бутылками с зажигательной смесью и вести по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате использования злоумышленниками «коктейлей Молотова» возник пожар. С верхних этажей возгорание распространилось на значительную площадь здания и стало причиной гибели более 40 человек».

В этот же день Министерство иностранных дел Украины возложило ответственность за гибель людей в Одессе на российские спецслужбы. Причины трагедии в доме профсоюзов стали устанавливать Генеральная прокуратура, МВД и Служба безопасности Украины. Но найти «русский след», как призывал бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, ведомствам до сих пор не удалось.

Суд без давления

Василий Полищук утверждает, что украинское расследование трагедии в Доме профсоюзов было фикцией. По словам экс-депутата, на силовиков оказывалось давление из Киева.

«Необходимо продолжить разбирательство с российской стороны. Потому что на одесскую комиссию по расследованию преступления, которая была создана в областном совете, сразу стали оказывать давление, включили туда людей, которые сами же возглавляли колонны радикалов на Куликовом Поле», — пояснил экс-депутат.

По словам Полищука, позже всех чиновников, которые хотели докопаться до правды и наказать виновников массового убийства одесситов, стали преследовать украинские спецслужбы.

Мониторинговая миссия ООН призвала украинские власти найти виновных в гибели людей. Продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного расследования всех обстоятельств трагедии в Одессе призвал и МИД России. В настоящий момент несколько жалоб от пострадавших рассматриваются в Европейском суде по правам человека, говорит чудом выживший в одесском пожаре Юрий Диденко.

«Наше дело сейчас рассматривается как жалоба в ЕСПЧ, в одном из дел мы уже участвуем как свидетели, у нас взяли показания. Однако на расследование в России мы надеемся больше, чем верим в европейское правосудие. Тем более после слов президента России», — сказал Диденко.