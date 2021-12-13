Семье украинских беженцев из Одессы выдали виды на жительство после запроса RT

Герои публикации RT Валерия Фараджаева и её муж Олег Кочевинов, бежавшие с Украины после событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, получили виды на жительство. В ближайшее время Олег подаст заявление на гражданство и впишет в него сына Артемия. Валерия планирует получить паспорт позднее. Супруги на протяжении нескольких лет не могли начать процесс оформления гражданства из-за отсутствия у Артемия паспорта. При этом выехать на Украину, чтобы сделать документ, семья не рискнула. МВД в рамках проекта «Не один на один» помогает семье получить российское гражданство.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Беженцам из Одессы Валерии Фараджаевой и её мужу Олегу Кочевинову выдали виды на жительство (ВНЖ) после запроса RT в МВД.

«ВНЖ у нас на руках, спасибо вам огромное! — радуется Валерия. — Мы уже сделали регистрацию. Теперь нужно подавать документы на гражданство. Первыми будут получать паспорта Олег и Артемий. Как нам объяснили, муж должен вписать сына в своё заявление. А я буду подаваться позже. Сейчас займусь подтверждением своей инвалидности. Так что покой нам только снится».

По словам Олега Кочевинова, на консультации в миграционном ведомстве ему объяснили, что гражданство он сможет оформить в упрощённом порядке, так как уже получил ВНЖ. Однако основная проблема заключалась в отсутствии документов у сына.

Артемий учится в 11-м классе. По словам матери, его направляют от школы на олимпиады, но из-за отсутствия паспорта он в них участвовать не может.

Гражданство ему необходимо для поступления в Военную медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где он мечтает учиться.

«У Артемия есть только свидетельство о рождении и разрешение на временное проживание, заканчивающееся в конце декабря этого года, — рассказывает RT Олег. — Украинский паспорт он не получил. У нас объективно нет возможности выехать на Украину, чтобы сделать его. Так сложилась ситуация. Но нам пошли навстречу, продлили РВП и позволили включить сына в моё заявление на гражданство, чтобы и он вместе со мной смог получить паспорт РФ. Сказали, если сделать всё быстро и подать документы до конца декабря, то приблизительно к концу февраля мы получим паспорта. С завтрашнего дня побегу собирать документы».

Экзамен по русскому языку Олег Кочевинов будет сдавать в третий раз. Кроме того, для подачи заявления ему ещё раз понадобится сделать нотариально заверенные копии украинского паспорта и других документов.

«Это всё очередные расходы, конечно, но мы уже со всем этим смирились, — говорит Олег. — Огромное спасибо за помощь! Благодаря вашим запросам нам помогают в миграционном управлении. Привет Маргарите Симоньян!»

Поступали угрозы

Семья Кочевинова была вынуждена уехать с Украины в Россию после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. В этот день в городе после столкновений сторонников и противников «евромайдана» погибли около 50 человек.

Олег был на Греческой площади в рядах «антимайдановцев», а Валерия занималась информационной поддержкой членов партии «Русь» города Одессы.

По словам Валерии, им начали поступать угрозы, оставаться на Украине было опасно, поэтому семья переехала в Россию. В Воронеже живёт родная сестра Валерии, поэтому они выбрали этот город местом постоянного проживания.

По приезде им оформили свидетельства о временном убежище, затем они получили РВП. Подать документы на ВНЖ не получалось.

Как ранее объясняла Фараджаева, на консультации в миграционном ведомстве говорили, что необходима справка об официальной трудовой занятости Олега.

При этом в статусе беженца устроиться официально на работу у него не получалось. К тому же сыну супругов Артемию на тот момент уже исполнилось 16 лет, для подачи заявления требовался его украинский паспорт.

В консульстве Украины в РФ, куда обращалась Валерия, ей сообщили, что документ делается только при личном посещении паспортного стола на территории Украины. Во время пандемии границы были закрыты, а потом, по словам Валерии, в консульстве заявили, что для поездки на Украину нужно получить бумагу «возвращение на родину». Такая формулировка женщину смутила, и она отказалась от поездки.

Так как сроки действия РВП у супругов заканчивались, а документы на ВНЖ у них принимать отказывались, они обратились в проект «Не один на один».

После запроса RT в МВД им был разъяснён порядок приобретения гражданства. В частности, в ведомстве подчеркнули, что после получения супругами ВНЖ у них усматриваются основания для подачи заявлений о приёме в гражданство РФ в соответствии с п. «л» ч. 2 ст. 14 ФЗ №62 «О гражданстве РФ», так как они являются гражданами Украины. При этом их сын Артемий может быть включён в заявление одного из родителей при наличии свидетельства о рождении, а также паспорта.