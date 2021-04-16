У беженцев из Одессы не принимают документы на получение российского гражданства

Семья беженцев из Одессы несколько лет не может получить российское гражданство. Инвалид II группы Валерия Фараджаева, её муж Олег Кочевинов и их сын Артемий переехали с Украины в Россию после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» погибли около 50 человек. За это время им пришлось один раз вернуться на Украину, где, по словам Валерии, семье неоднократно поступали угрозы. Женщина говорит, что документы на получение вида на жительство не принимают из-за отсутствия паспорта у сына, а также справки об официальной работе мужа. Как сообщили RT в МВД, у Олега Кочевинова есть основание получить гражданство в упрощённом порядке без предоставления справки, а Артемий может быть принят в гражданство вместе с одним из родителей по свидетельству о рождении.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Граждане Украины 47-летняя Валерия Фараджаева, её сын Артемий и муж Олег Кочевинов в 2015 году бежали из Одессы в Россию. Уже шесть лет они проживают в Воронеже, но до сих пор не смогли получить российское гражданство. В упрощённом порядке, по словам Валерии, у них не принимают документы из-за отсутствия у мужа справки об официальной работе. В общем порядке тоже отказывают, так как в ноябре прошлого года Артемию исполнилось 16 лет, но он не может выехать на Украину, чтобы получить паспорт, а в консульстве в выдаче документа отказывают.

Инвалидность после родов

Валерия родилась в городе Щучин Гродненской области Белорусской ССР. Но вскоре её семья переехала в Одессу. В этом городе Валерия окончила школу, получила диплом бухгалтера в Одесском областном учебном центре.

Как рассказывает Валерия, она хотела поступить в вуз, но не смогла: в 1993 году убили её отца, полковника авиации, мать после этого начала сильно болеть, и девушке пришлось пойти работать.

После распада СССР она получила украинское гражданство и паспорт.

В 2004 году Фараджаева вышла замуж за гражданина Украины Олега Кочевинова. Он родился на территории нынешней России, в посёлке Мирный Читинской области. Отец Олега Адольф Кочевинов — бывший военнослужащий, родом из Орловской области. С 1972 по 1977 год он служил в Читинской области, а затем был переведён в Одессу, где проживает до сих пор.

В 2004 году у супругов родился сын Артемий. По словам Валерии, роды были тяжёлыми, из-за чего у неё начались проблемы со здоровьем.

«После рождения сына у меня стали разрушаться тазобедренные суставы, — рассказывает женщина. — Я перенесла операцию на левом суставе — эндопротезирование с пластикой в тазовой кости. В ближайшее время мне предстоит такая же операция на правом».

В 2013 году Фараджаевой оформили бессрочную инвалидность II группы.

Опасались за свои жизни

Из Одессы семья уехала после трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» погибли около 50 человек.

«Мы с мужем состоим в партии «Русь» города Одессы и были категорически не согласны с политическим режимом и курсом Украины, — говорит Валерия. — 2 мая 2014 года Олег был на Греческой площади, выступал на стороне «антимайдановцев». Так как я была на костылях после операции, то находилась дома и занималась информационной поддержкой однопартийцев».

Оставаться в Одессе им, по её словам, было опасно. В Воронеже жила родная сестра Валерии, которая их приютила.

По приезде они получили свидетельства о временном убежище. Однако позднее супруги не успели их подтвердить, и из-за этого им пришлось выехать в Одессу. Во время пребывания на Украине, как отмечает Валерия, семье поступали угрозы расправы, поэтому через несколько месяцев супруги вновь вернулись в Россию.

«Мы не успели подтвердить документы, так как в миграционном ведомстве часто менялись дни приёма. В результате мы опоздали, пришлось уехать из страны, — объясняет Фараджаева. — Пока мы были в Одессе, нам неоднократно поступали угрозы, и мы считали дни, когда можно будет вернуться в Россию».

После возвращения в Воронеж супруги сразу подали документы на разрешение на временное проживание и вскоре его получили.

По словам Валерии, на консультации в миграционном управлении супругам сообщили, что они не могут подать документы на вид на жительство в упрощённом порядке без справки об официальной работе Олега.

«На консультации по подаче документов в статусе «носитель русского языка» нам сообщили, что, так как Олег не работает официально, трудовая инспекция не даст согласия на документирование, и мы потеряем время, — говорит Фараджаева. — Посоветовали в общем порядке подавать документы на ВНЖ».

Однако при подаче документов в общем порядке выяснилось, что, поскольку Артемию исполнилось 16 лет, он должен предоставить украинский паспорт.

«Сказали, что вписать в наши документы его не могут, — рассказывает мать подростка. — Я обращалась в консульство Украины в России, но там мне сообщили, что документ Артемий может получить только при личном посещении паспортного стола на территории Украины. Из-за пандемии мы с ним не смогли выехать, а после того, как сыну исполнилось 16 лет, в консульстве сообщили, что необходимо получить бумагу «возвращение на родину». Я испугалась такой формулировки и отказалась везти его на Украину. Теперь мы не знаем, что делать».

До июля семье необходимо подать документы на ВНЖ, поэтому они обратились в проект «Не один на один» с просьбой о помощи.

Справка и паспорт не требуются

В ответ на запрос RT в МВД пояснили, что у Олега есть основание на получение гражданства в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка при документальном подтверждении его постоянного проживания на территории РСФСР.

«Дополнительно сообщаем, что при обращении с заявлением о выдаче вида на жительство в Российской Федерации по вышеуказанному основанию предоставление документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию, не требуется», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что Артемий может приобрести гражданство РФ одновременно с одним из родителей. Для этого нужно вместе с заявлением родителя о приёме в гражданство РФ предоставить свидетельство о рождении, а также паспорт, но лишь при его наличии.

«Кроме того, при наличии у Фараджаевой В.В. и Кочевинова О.А. вида на жительство в Российской Федерации у них усматриваются основания для обращения с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в соответствии с п «л» ч. 2 ст. 14 Федерального закона №62-ФЗ, как у лиц, являющихся гражданами Украины», — сообщили RT в пресс-службе.

По словам Валерии, на следующей неделе семья ещё раз обратится в местное миграционное ведомство, чтобы уточнить возможность подачи документов с учётом разъяснений от МВД.