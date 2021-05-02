Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана».
Колонну националистов сопровождает большое количество полицейских.
Ранее МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы» в Одессе в 2014 году, где в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.