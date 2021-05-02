Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе

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Украинские националисты из разных организаций устроили марш в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли около 50 человек.
Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана».

Колонну националистов сопровождает большое количество полицейских.

Ранее МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы» в Одессе в 2014 году, где в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.

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