Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе

Украинские националисты из разных организаций устроили марш в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли около 50 человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана».

Колонну националистов сопровождает большое количество полицейских.

Ранее МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы» в Одессе в 2014 году, где в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.