МИД России вновь призвал ОБСЕ и СЕ добиваться расследования трагедии в Одессе

МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы» в Одессе в 2014 году, где в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.

«2 мая исполняется семь лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда фашиствующие украинские молодчики учинили кровавую расправу над теми, кто выступил против госпереворота на Майдане, политики новых властей и разгула агрессивного национализма. Людей загнали в Дом профсоюзов и сожгли. Тех, кто пытался спастись, добивали на месте. По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года», — напомнили в Министерстве иностранных дел.

Там подчеркнули, что это преступление, «как и многие другие акции украинских неонацистов», остаётся нерасследованным вопреки предвыборным обещаниям Владимира Зеленского об обеспечении «неотвратимости ответственности и справедливого законного наказания».

В заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой также отмечается, что руководство и структуры Совета Европы «закрывают глаза на отсутствие прогресса в расследовании».

Также результатов не даёт и полевое присутствие СММ ОБСЕ, которая работает на Украине семь лет и «не может сколь-нибудь внятно доложить об оценках хода расследования одесской трагедии».

«Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание», — подытожили в Москве.

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».

По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 человек и более 200 пострадали.