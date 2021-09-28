«В таких юристах я сильно сомневаюсь»: экс-сотрудник Навального — о разочаровании в оппозиции и региональном протесте

Артур Сташ несколько лет работал в кемеровском штабе Алексея Навального*. В его обязанности входило оказание юридической помощи волонтёрам, задержанным на незаконных митингах и акциях. В интервью ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову он рассказал, почему испортил отношения со всеми своими руководителями, каким образом уже в зрелом возрасте столкнулся со сбытом наркотиков и как безуспешно пытался вернуть деньги, потерянные из-за сотрудничества с оппозиционерами.

— Артур Борисович, вы были в команде Навального, работали несколько лет юристом в кемеровском штабе. Сейчас, я так понимаю, вы уже не с ними?

— Уже давно. Полтора года не с ними. Но я бы и не стал себя называть их сторонником. Я чисто по юридической части работал.

— Но вы были устроены официально?

— Я был устроен в фонд**. В акциях никогда не принимал участия, но объяснял, как не нарушать закон. В случае если какая-то акция готовилась, пояснял, как на неё подать уведомление, как проводить пикеты. Угонял несовершеннолетних подальше от этого дела.

— То есть вы были за согласованную часть таких мероприятий?

— Это моя работа, моя задача. И при мне никого не задерживали, кстати.

— Вы человек в возрасте, опытный, образованный. Таких нечасто встретишь в региональных штабах. Как вы попали к Навальному?

— Я вообще-то поначалу даже был немножко с ними в контрах. Были разные поводы. Это неважно. Я даже с Ксенией Пахомовой…

— Координатор кемеровского штаба.

— Да, один из них. У нас с ней был конфликт. 28 января 2018 года на площади Советов задержали 25 человек. И там был юрист, но он просто не справлялся. И она, невзирая на наш конфликт, позвонила мне и говорит: «Там помочь можете?» Я приехал в суд, и мы с тем предыдущим юристом поделили всех пополам и до 11 ночи все эти суды проводили.

— Вам заплатили за это?

— Вот за эту разовую работу — да.

— А кто вам платил? Это был штаб Навального или какая-то посредническая структура?

— О, я даже, честно, уже и не помню. Помню, что 10 тыс. Кто дал? Ну, наверное, Ксения.

— А каким образом? У вас был с ними договор или вам закинули просто с какой-то карты физического лица?

— Нет, у меня карт нет, это были наличные деньги.

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— Они же всегда говорят: не врать, не воровать, всё должно быть прямо вот жёстко учтено. А тут, получается, наличные средства.

— Ну срок давности прошёл.

— Потом вы, я так понимаю, попали в штаб Навального…

— На меня вышел Жданов — со мной побеседовал через Facebook. Просто переговорили. И он предложил мне постоянку.

— То есть он вас прособеседовал удалённо?

— Да.

— Как вам Жданов? К нему есть много претензий, что, дескать, он скорее юрист-популист, чем реальный специалист. Вы могли как-то оценить его компетенцию?

— Я его отдельно не хотел бы оценивать. Но в них всех как в юристах что-то я сильно, честно говоря, сомневаюсь. Не помню ни одного выигранного ими процесса. Один раз Соболь там какие-то 100 тыс. выиграла, и они две недели везде рассказывали. Я вот у нас в Кемерове выигрываю судов очень много, и очень тяжёлых, с УВД… Сколько я этих всех навальновцев из тюрем вытаскивал! Я тут подсчитывал — 15 раз, начиная с Калиниченко (Станислава, координатора кемеровского штаба Навального. — RT). То есть там выписывают, скажем, 14 суток, я иду — уменьшаю на пять, например. Реальная вещь, ничего страшного в этом нет. Так чтобы прямо совсем судебный беспредел — ну нет этого ничего.

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— Кстати, по поводу Калиниченко очень интересная история. Я так понимаю, это один из бывших руководителей местного штаба.

— Последний.

— Вы много о нём писали, что этот человек уклонялся от алиментов, вы ему помогали, что человек попал в политику, создал себе ореол такого борца и человека, гонимого системой, благодаря каким-то собственным административным правонарушениям — чуть ли не распивал алкогольные напитки где-то у памятника.

— Это факт, который зафиксирован судебным решением, с этим спорить нельзя. У нас тут местный журналист написал, что, мол, ну зачем вы это, Артур Борисович, пишете: мы же не можем сейчас выяснить, что он там пил. Ну как не можем? Я открываю решение суда — написано: «Каберне, 0,7, 11 градусов». Мы всё можем вспомнить.

— Потом воспользовался тем, что у него был административный привод, назвал себя оппозиционером и стал руководителем штаба Навального.

— Нет, там было очень показательно. Он там был с другом, пил вино. Подъехала полиция, оформили им протокол за распитие. Второй товарищ (я его даже не знаю) взял протокол, пошёл домой, а этот стал возмущаться. Его повезли в отдел полиции, там он где-то упал — и вот тут началось: всё — избили, побили, так сказать, прессуют. И всё — туда зашёл как распивающий, а вышел политиком. А потом СИЗО, все СМИ, естественно…

— То есть из него сделали героя.

— Ну, в принципе…

— Как вы считаете, нормальные люди отвернулись от Навального в какой-то момент — что произошло?

— Они начали очковтирательством заниматься. У нас была такая депутат нашего парламента кузбасского — Шмакова Валентина Ивановна, она инвалид. И она попалась на расхищении денег. Вот там штаб Навального вообще… Вдруг читаю: «Штаб Навального добился уголовного над единоросской Шмаковой». Вот прямо хотелось уже пойти и сказать: «Вы что, совсем уже?»

— Расскажите про громкий случай. Человек — дилер. По-нашему — барыга практически. Работал в штабе Навального и продавал наркотики. История абсолютно дикая.

— Если бы у меня хватило ума хоть раз заснять эту сценку, более дикой была бы. Я несколько раз прихожу… Видите, я жил от штаба недалеко. И они… Я не знал, почему не могут к 11 проснуться никак.

— То есть вы приходите рано утром в штаб или к его открытию, а там спят люди?

— В 11. А там спят люди. 11 часов, яркое солнце — почему они не просыпаются-то? А потом, когда эта история всплыла, я подумал, что, скорее всего, из-за этого.

— Вы, кстати, знали этого наркодилера лично? Что за человек? Как он попал в штаб? Просто хочется понять, как такие люди работали, как на это смотрел Леонид Волков. Знали ли вообще, кого они взяли на работу?

— Ну это ж выяснилось потом. Хотя я с мамой его беседовал. И я читал решение, приговор. За ним чуть ли не полтора года следили, причём по этому поводу. Не просто так следили, а прямо вот уже как бы отслеживали его трафик. С другой стороны, я с ним не пересекался почти никогда.

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— Была же ещё другая история: у вас изъяли оргтехнику (изъяли, я так понимаю, правоохранительные органы) на приличную сумму. Расскажите про это и что потом было.

— Вот вы спросили про Жданова. Я сейчас вернусь к этому — к обыску. Недавно было видео, и там Жданов на голубом глазу говорит, что они всегда знали о предполагаемых обысках. И я, когда это услышал, думаю: «А почему я не знал о предполагаемом обыске?» Я бы унёс самую дорогую аппаратуру куда-нибудь. Оставил бы старый компьютер — пусть бы забрали. А он, оказывается, знал — или врёт, что знал. Ну приходит Следственный комитет, забрали на 90 тыс. аппаратуры.

— Вашу. Это было ваше личное оборудование?

— Компьютер, ноутбук, там телефоны. Зачем-то диктофон унесли тоже. В общем, на 90 тыс.

— Волков всегда утверждал публично, что он компенсирует своим сотрудникам подобные потери. Вам что-то компенсировали?

— Нет. Он и всем утверждал. И мне говорили, что отдадут деньги.

— То есть вам обещали.

— Когда мы расстались, мне даже Калиниченко написал, мол, Артур Борисович, вам самому первому всё отдадим. И тут вдруг я узнаю — бывшим сотрудникам всё отдали. Я пишу Кадетовой: «А мне?». Она говорит: «Ну у вас сумма большая, хотите часть?» Я говорю: «Зачем мне часть? Давайте мне сразу. Буду я с вами ещё там бухгалтерию вести». — «Ой, вы какой-то *****».

— Вам так и ответили?

— Так и написала.

— Они же собирали публично на это деньги. Куда делись тогда эти деньги? В чьём кармане они осели? Вы обращались к Волкову? Спрашивали у него, где деньги?

— Я написал ему. Когда узнал, что всем отдали, я написал: «Почему мне не возвращают?» Тишина. Тогда я ему написал уже безо всяких «уважаемый»: «Леонид, если вы игнорируете мои вопросы, то я буду сам решать, как мне дальше быть. Может быть, я буду свидетелем по какому-то делу, а может быть, даже и потерпевшим». И в ответ прилетело на три буквы — тут же, через минуту.

— Он вас послал?

— Да: «Пошёл туда-то, клоун». Всё.

— И денег так никто и не выплатил?

— Какие деньги? Всё, он как бы этот вопрос закрыл. Ну ладно, я его предупредил, поэтому пусть потом не обижается.

— Про штрафы, Артур Борисович. Помните, Навальный ещё в 2017 году (по-моему, в марте) обещал всем, кто выйдет (в Москве, правда, это было) на несогласованное мероприятие, по €10—12 тыс., что-то в этом роде.

— ЕСПЧ.

— Да. Вы знаете людей, которые получили эти деньги? Потому что вот уже 2021 год на дворе — с 2017-го прошло без малого четыре года.

— Я не знаю таких людей. И думаю, что, скорее всего, такого не будет. Потому что ЕСПЧ — это тоже всё-таки суд, а не какая-то там общественная организация. Там же тоже смотрят, законное мероприятие было или нет. Я, честно говоря, смеялся, когда по одному из дел, которое я вёл в этом году, я увидел уведомление Жданова и Волкова, которое пришло в администрацию 19 апреля, на митинг на 21 апреля. Вот вы спрашивали, как я оцениваю их как юристов.

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— То есть за два дня.

— Да. Неужели Жданов не знает, что, во-первых, эти уведомления подаются лично, во-вторых, сроки есть? Ну и далее по закону.

— Как вы считаете, зачем это делают? Показуха? Отчитаться, что отправил?

— Ну конечно. Подавал — и всё.

— Вы находились в штабе Навального из-за денег?

— Ну учиться надо было.

— Сколько вам платили?

— 25 тыс. Хотя я знаю, что в других местах по 40 тыс. Но мне 25 тыс., потому что диплома нет. Со Ждановым такой разговор и был.

— У вас не было диплома о юридическом образовании, тем не менее вас взяли работать юристом.

— Да.

— Вы ещё будете поддерживать протесты Навального? Массовые мероприятия на улицах? Я знаю, что они сейчас готовят ряд мероприятий уже в поствыборный период.

— Я на митинги вообще никогда не хожу. А защищать в суде — это моя обязанность. Если я защищаю навальниста, то это не значит, что я сам навальнист. Нет, я могу защищать кого угодно. Мне «яблочники» постоянно звонят. Где кого задержали — сразу мне звонят.

— Подождите, давайте пофантазируем. Вот, допустим, мы с вами сидим… Нежданно-негаданно вот по бульвару идёт Леонид Волков. Вы с ним встретились взглядами. Что вы ему скажете? После всей истории с невыплатой вам компенсации за оборудование и так далее? Ну как мужчина.

— Ну за то, что он мне написал, вообще-то надо бить по голове.

— У вас есть возможность обратиться к молодым навальнистам уже с высоты вашего опыта в штабе Навального. Что вы им посоветуете?

— Я думаю, тут один совет: побольше своей головой думать и сопоставлять всё, что говорят. Я вот с недавних пор слушаю всех: Соловьёва, Киселёва, Соболь, Жданова — и сопоставляю, кто что говорит. Кстати, как ни странно, очень часто они немножечко в одном формате все действуют. Вот, скажем, Соловьёв приглашает всех своих друзей, а Волков — всех своих друзей.

— Артур Борисович, спасибо большое за откровенное интервью. Надеемся, всё будет у вас в городе хорошо и без навальнистов, что будете свои проблемы решать без какого-то иностранного популизма.

— А их нет. Их давно нет. Где они, кто они? Не знаю. Меня вызывают в Следственный комитет. Я тут главный навальнист. Уже два раза ходил в Следственный комитет. Ну ладно, пусть вызывают.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.