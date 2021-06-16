Путин: Навальный знал, что нарушает закон

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с лидером США Джо Байденом прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.

«Первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию, как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным», — сказал Путин.

17 января 2021 года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.