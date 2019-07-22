Незваные гости: помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального. Здесь разместился центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму. По мнению владельцев квартир, аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана, мужа известного политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман. Проверкой законности заключения сделки по заявлению жильцов занимаются правоохранительные органы. Кто такой Михаил Шульман и как в доме обосновался штаб оппозиционеров, разбирался RT.

Подвал для оппозиции

Штаб Навального расположен в подвале дома на Рождественском бульваре, 10/7, строение 1. Хотя сбор подписей кандидатов на выборах в Мосгордуму официально закончен, штаб продолжает работу. Все подвальные окна, кроме одного, закрыты плотной светонепроницаемой тканью.

«Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто», — рассказала RT одна из жительниц, попросив не упоминать её фамилию (запись разговора есть в распоряжении RT).

Екатерина Шульман — политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС. Сейчас она работает в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, публикует колонки в The Insider и на сайте «Эхо Москвы». Кроме того, с 2016 года она ведёт видеоблог, где высказывается на актуальные общественно-политические темы.

«Хороший политолог с чувством юмора, — оценил её работу Алексей Навальный в своём Facebook. — Когда после победы Сил Добра будем бросать всех политологов в клетку со львами, Екатерину Шульман бросим в клетку с коалами».

Формально Екатерина Шульман не имеет отношения ни к подвалу, ни к договору аренды, выяснил RT. Согласно данным Росресстра, у неё нет собственности в доме на Рождественском бульваре. По словам жильцов, договор c представителями Навального заключал её муж, председатель ТСЖ «Рождественский бульвар, 10/7, строение 1» Михаил Шульман. Как заявляют собственники, он сделал это без их согласия.

«Российское законодательство требует проведения собрания собственников в случае необходимости сдать в аренду общее имущество многоквартирного дома, — рассказал RT основатель «Юридического бюро Юрьева» Родион Юрьев. — Решение на этом общем собрании принимается не менее чем двумя третями голосов. О проведении такого собрания жильцов должны предупредить заранее, а его результаты — опубликовать на одном из государственных порталов раскрытия информации».

По словам Юрьева, если подвал сдан в аренду без согласия жильцов, это противоречит закону.

«Собрания среди собственников по этому вопросу не проводилось, руководство ТСЖ не поставило нас в известность о своих планах. Не говоря уже о возможном голосовании, — рассказала RT жительница дома Ольга Балабанова.

На государственном сайте «Реформа ЖКХ» отсутствуют какие-либо опубликованные документы по материалам собраний жильцов этого дома.

Получить комментарий самого Михаила Шульмана RT не удалось. Выслушав наши вопросы, председатель ТСЖ положил трубку.

Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов считает, что подвал Михаил Шульман мог предоставить по дружбе.

«Во время президентской кампании — 2017/18 были большие проблемы с поисками офиса под штаб. Никто из владельцев недвижимости в центре Москвы не хотел сдавать Навальному и его соратникам помещение. Таким образом, он (Шульман. — RT) оказал Навальному большую услугу», — заявил Серуканов RT.

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Тем временем жильцы дома, возмущённые сдачей подвала в аренду, обратились в правоохранительные органы.

«Участкового вызвали ещё до сбора подписей, потому что там находились непонятные, странные люди, — говорит Ольга. — Он сказал: «Сделали проверку, там сидит ЧОП, нарушений нет». На каком основании, кого охраняем? Зачем он там сидит? Неясно».

Ранее жители написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, как и по какому назначению используются общедомовые площади (копия есть в распоряжении RT).

Вечером 16 июля жильцы дома решили сами проверить, что происходит в подвале. Но сотрудники центра сбора подписей пускать собственников в помещение отказались, ссылаясь на наличие договора аренды, заключённого с ТСЖ. Жильцы вызвали полицию. Прибывший наряд установил, что договор аренды действительно существует. В этот же вечер инициативная группа написала заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность заключения арендного договора (копия есть в распоряжении RT).

Непобедимый управдом

Как выяснил RT, сдача в аренду подвала не единственная претензия соседей к Михаилу Шульману. Соседи отмечают, что с председателем ТСЖ связана череда скандалов и судебных разбирательств. По их словам, Михаил Шульман, его мать Екатерина Алексеевна и сестра Лариса появились в доме на Рождественском в начале нулевых.

«Они как дальние родственники заявили право на комнаты в коммунальной квартире, которые принадлежали писателю Борису Шергину, пообещав открыть там мемориальный музей», — рассказал RT один из соседей.

Борис Викторович Шергин — архангельский писатель, известный своими произведениями о жизни поморов. Официально музей открылся в 2011-м и просуществовал несколько лет. Для этого Шульманы основали автономную некоммерческую организацию. Это был единственный музей фольклориста в Москве. Попасть в него можно было только по предварительной записи. Несколько лет назад музей прекратил существование, а на его месте, по словам жильцов дома, открылась кальянная.

Как рассказывают соседи, к концу нулевых Шульманы по договорам дарения получили ещё несколько комнат в доме, а затем сумели выкупить другие доли в праве, приобрели уже полноценные квартиры.

В 2007 году Михаил Шульман возглавил ТСЖ и, по словам жильцов, стал распоряжаться общедомовой собственностью по своему усмотрению.

«Сдаёт помещения в аренду, но отчитываться перед жильцами отказывается. Помещение на чердаке сдали под хостел, другие квартиры превратились в офисы. В одной из них несколько лет работает салон красоты. В итоге подъезд старинного дома превратился в проходной двор», — говорит жительница дома Елена (запись разговора есть в распоряжении RT).

В доме на Рождественском бульваре 913 кв. м нежилых помещений. Около трети этой площади действительно принадлежит Михаилу Шульману, его матери, сестре и племяннику, выяснил RT, получив данные из Росреестра. Также Шульманы владеют почти половиной всей жилой недвижимости. Это следует из выписок Росреестра и материалов судебного дела №2/9352/2017 Мещанского районного суда. Часть помещений сдаётся в аренду.

Одно из помещений площадью 192,4 кв. м, принадлежащих Шульману (согласно выписке из Росреестра), с 2013 года занимали рестораны — сначала пиццерия «Паста Миста», затем кафе авторской кухни. В 2017 году МОЭК обязала Шульмана погасить долг за электричество в размере 245 608 рублей. Согласно материалам суда, Шульман незаконно подключил ресторан к сетям общего пользования. Добровольно он долг не погасил. Приставы в мае 2018 года наложили арест на помещение.

Однако сейчас оно выставлено на продажу за 84 млн рублей вопреки судебному запрету на регистрационные действия (копии подтверждающих документов из Росреестра и ФССП есть в распоряжении RT).

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Корреспондент RT посетил кальянную, которая, по словам соседей, находится в помещении бывшего музея Бориса Шергина. Hookah Smoking Caterpillar работает по предварительной записи с 16:00 до 01:00 и, по словам персонала, никак себя не рекламирует. Чтобы попасть в кальянную, надо заранее связаться с администратором, который встретит гостей у подъезда дома. Внутри обычное заведение, поделённое на несколько зон. В вечерний час здесь многолюдно, посетители пьют вино и курят кальян. За большим круглым столом компания молодых людей играет в покер.

Инициативная группа жильцов дома неоднократно пыталась сместить Шульмана с должности председателя. Они отмечают, что им не нравились постоянные ремонты и скандалы, которые возникали у Шульмана с арендаторами недвижимости и соседями.

«Шульман и его семья добиваются одного: хотят захватить старинный дом целиком, — говорит Ольга Балабанова. — В коммуналки вторгаются, ищут какие-то нарушения, начинают жать. Люди не хотят жить в борьбе. Проще продать и уехать».

Как выяснил RT, опасения граждан небеспочвенны.

На собрании ТСЖ 27 февраля 2009 года, на котором жильцы проголосовали за нового председателя ТСЖ Светлану Миронову, сестра Михаила Шульмана Лариса ударила Миронову по голове и укусила одного из жильцов дома — Олега Власова.

В результате в отношении Ларисы Шульман было возбуждено уголовное дело. А 1 июля 2015 года ей вынесли обвинительный приговор сразу по трём статьям Уголовного кодекса: ст. 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ст. 116 («Побои») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Это подтверждается материалами дела №1-501/2015 Мещанского райсуда.

«Лариса Шульман подпала под амнистию в честь 70-летнего юбилея Победы», — рассказала RT жительница дома на Рождественском.

Михаил Шульман опротестовал протокол собрания жильцов в суде и вернул себе должность председателя ТСЖ.

С апреля 2017 года Мосжилинспекция по меньшей мере трижды проводила проверки в отношении ТСЖ по обращениям недовольных жильцов. Об этом свидетельствуют данные реестра проверок Генпрокуратуры. Но, несмотря на несколько обращений в суд, побороть главу ТСЖ жителям не удалось.

На жилищно-коммунальной ниве

Изучив биографию Михаила Шульмана, RT выяснил, что уроженец Архангельска, выпускник Литературного института, автор монографий о творчестве Михаила Набокова за 20 лет превратился в преуспевающего рантье. В разные годы Шульману, его сестре Ларисе, матери Екатерине и племяннику Фёдору принадлежали около 40 объектов недвижимости в Москве и Архангельской области.

Михаил Шульман участвовал в аукционах по продаже непрофильных активов и имущества, арестованного за долги. Самое крупное приобретение — офисное здание в районе Перово (1317 кв. м), которое Шульман приобрёл в 2017 году у Центра по управлению непрофильными активами атомной отрасли (дочернее предприятие «Росатома»). Сейчас приблизительная рыночная стоимость здания может составлять 134 млн рублей (исходя из кадастровой стоимости и цен на соседние офисы).

Общая рыночная стоимость коммерческой недвижимости, принадлежащей Шульманам (около 2000 кв. м), по подсчётам RT, превышает 450 млн рублей. Сдавая эти объекты в аренду, Михаил Шульман может получать доход до 3 млн рублей в месяц (судя по ставкам аренды в этих районах и расценкам, которые сам рантье разместил в открытом доступе).

При этом Шульманы неохотно оплачивают коммунальные счета. В 2016—2018 годах ГБУ «Жилищник района Мещанский», газовая и другие коммунальные службы порядка десяти раз обращались в суд с требованием взыскать с Шульманов долги.