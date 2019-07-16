Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в депутаты Московской городской думы. Об этом сообщил представитель окружной избирательной комиссии.

Как сообщает РИА Новости, причиной отказа в регистрации стало превышение допустимого количества брака в подписях избирателей — более 10%.

Как уточняется, в ходе проверки в подписных листах кандидата было выявлено 712 недействительных подписей (14,4%).

Также в регистрации на выборы в Мосгордуму было отказано Сергею Митрохину от партии «Яблоко», количество брака в подписях избирателей также превысило 10%.

Кроме того, в регистрации отказали Дмитрию Гудкову и актёру Андрею Соколову.

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 216 человек кандидатами в депутаты Мосгордумы.