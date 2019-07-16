Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, причиной отказа в регистрации стало превышение допустимого количества брака в подписях избирателей — более 10%.
Как уточняется, в ходе проверки в подписных листах кандидата было выявлено 712 недействительных подписей (14,4%).
Также в регистрации на выборы в Мосгордуму было отказано Сергею Митрохину от партии «Яблоко», количество брака в подписях избирателей также превысило 10%.
Кроме того, в регистрации отказали Дмитрию Гудкову и актёру Андрею Соколову.
Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 216 человек кандидатами в депутаты Мосгордумы.