Экc-юрист ФБК: в команде Навального назревает конфликт из-за контроля над финансами

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RT
Бывший руководитель сети штабов Алексея Навального* Леонид Волков лишил Юлию Навальную возможности контролировать финансовые потоки, связанные с политической деятельностью её мужа. Об этом RT рассказал бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией** Виталий Серуканов.
Экc-юрист ФБК: в команде Навального назревает конфликт из-за контроля над финансами
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

По словам Серуканова, последняя поездка Юлии Навальной в Германию была связана с попыткой решить финансовые вопросы.

«Насколько мне известно, урегулировать это они не смогли. Более того, Юлия не согласна с Леонидом Волковым в части списков по «Умному голосованию», ей не нравится засилье коммунистов. На этом фоне она сошлась с Евгением Чичваркиным, который тоже не приемлет такое количество коммунистов», — пояснил бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией.

Серуканов полагает, что разлад в команде Навального отразится на публичной деятельности оппозиции и повлияет на сторонников ФБК.

«Электорат сейчас разделится на две части — на людей, которые будут придерживаться ранее заявленной позиции Навального, и так называемых конъюнктурщиков, которые останутся при Леониде Волкове, так как при нём финансовый поток и возможность дальше зарабатывать», — добавил Серуканов.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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