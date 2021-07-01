«Цифровая утка» Леонида Волкова: как собирающий донаты глава штабов Навального живёт в Вильнюсе

Глава сети штабов Алексея Навального* — Леонид Волков — получил вид на жительство в Литве. Об этом свидетельствуют данные из литовского реестра юрлиц, которые изучил RT. По этим сведениям, Волков владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck, ему присвоен личный идентификационный код — asmens kodas. Данные из реестра указывают также на то, что в столице Литвы Волков зарегистрирован в квартире стоимостью от €80 тыс. до €120 тыс., расположенной в доме, «полюбившемся переселенцам».

Леонид Волков, который отвечает в Фонде борьбы с коррупцией** Навального в том числе за сбор криптовалютных пожертвований, обосновался в столице Литвы как минимум год тому назад. О своём переезде в Вильнюс он сам сообщал в интервью немецкому журналу Der Spiegel в августе 2020-го. Однако тогда ни о каких активах оппозиционера в другом государстве известно не было.

Весной этого года, как выяснил RT по реестру юрлиц Литвы в базе данных Lursoft, Волков стал директором и владельцем фирмы в Вильнюсе под названием Digital Duck. Компания зарегистрирована как рекламное агентство.

Открытие юрлица в Литве считается одним из самых простых и дешёвых способов получить вид на жительство в этой стране.

При этом, по заверениям предоставляющих данный вид услуг компаний, на регистрацию фирмы и получение ВНЖ сроком на пять лет уходит около трёх месяцев. После этого от владельца юрлица потребуется трудоустроить минимум трёх граждан Литвы — ежемесячно платить налоги и оплачивать бухгалтерское обслуживание.

Новые виды

О том, что Волков получил вид на жительство, свидетельствует личный идентификационный код, указанный напротив его фамилии в выписке из реестра юрлиц. Это так называемый asmens kodas — личный идентификационный код, который присваивается не только гражданам, но и мигрантам с ВНЖ.

Asmens kodas Волкова начинается с цифр 3801110. Согласно правилам чтения кода, первая цифра «3» означает, что это мужчина, родившийся в XX столетии. Следующие шесть цифр — полная дата рождения, совпадающая с датой рождения главы штабов Навального, — 10 ноября 1980 года.

На сайте агентства Digital Duck с лого в виде игрушечной уточки указано, что это сервис, ориентированный на стримеров, предоставляющий им различные возможности для видеотрансляций.

«Сервис поддерживает всё: сообщения в виде бегущей строки, всплывающие изображения, текстовые сообщения от пользователей, — говорится в описании услуг фирмы Волкова. — Плывущие по экрану уточки решают!».

То есть литовская фирма Волкова «торгует» такими же анимационными уточками, которые плавали по экрану эфиров «Навальный.Live» на YouTube, символизируя собранные донаты.

Любимое место переселенцев

В выписке Lursoft указан и адрес учредителя Digital Duck Волкова — квартира в семиэтажном доме на улице Еглиу. Из этих данных непонятно, снимает Волков эту квартиру или купил, но точно следует, что он зарегистрирован.

© nordstreet.com

Жилой комплекс «Еловая тропа», указанный адресом регистрации Волкова, был построен в 2018 году в спальном районе Вильнюса, который «полюбился переселенцам», как говорится в рекламном проспекте дома.

Согласно данным с сайтов недвижимости, в этом доме представлены разные форматы квартир площадью от 25 до 62 кв. м. Средняя цена квадратного метра — €1585.

© capital.lt

На момент строительства дома квартиры продавались по ценам от €44 тыс. до €110 тыс. Все квартиры после застройки раскуплены, сейчас можно найти только отдельные предложения о продаже на «вторичке». Квартира площадью 53 кв. м сейчас продаётся за €125 тыс.

© capital.lt

Жильцам также предоставляется возможность купить наземную или подземную парковку. Неподалёку от жилого комплекса расположен парк Вингис и живописный холм Вилкпеде.

Бонус для визы США

Ранее Волков говорил, что уедет из России, только если почувствует угрозу себе или своим близким. Уехал он летом 2019 года после «московских протестов» перед выборами в Мосгордуму, вероятно, из опасений уголовного преследования.

Тогда российский Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании около 1 млрд рублей через структуры ФБК. В августе 2019-го, по данным СМИ, следователи допросили по этому делу супругу Волкова — Анну Бирюкову. Издание «Новая газета» тогда уточняло, что Волков и Бирюкова в том же месяце покинули Россию.

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В реестре юрлиц Lursoft нет данных об уплаченных налогах и других признаках начала какой-либо бизнес-деятельности фирмы Digital Duck. Контент сайта — несколько строчек текста и контактные данные самого Волкова.

Так выглядят многие литовские ресурсы, созданные не для реального ведения бизнеса, а только с целью получить местный ВНЖ.

И действительно, в начале года у Волкова появилось ещё одно весомое основание остаться в Литве: 29 января 2021 года Следственный комитет предъявил ему заочное обвинение в склонении несовершеннолетних к участию в акциях протеста (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). В феврале Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать Волкова по этому делу по запросу российской стороны.

Литовский ID даёт ещё один существенный бонус — так гораздо проще получить визу в США, куда Волков регулярно летает на семинары и совещания с участием представителей высших кругов американской власти.

© Instagram

Ранее RT сообщал, что сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров зарегистрировал свою фирму в Латвии. Она занимается заказом выписок из реестра юридических лиц республики Кипр. Наличие бизнеса в Латвии также позволяет Албурову претендовать на ВНЖ в этой стране.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.