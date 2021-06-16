Путин прокомментировал ситуацию с ФБК

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом прокомментировал ситуацию с Фондом борьбы с коррупцией*.

«В Соединённых Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определённые политические организации в России», — сказал Путин.

При этом, по словам российского лидера, США объявили Россию врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать её развитие.

«Вопрос: какие же организации политические Соединённые Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом ещё им и платят? Ясно, что мы так же, как и американцы в 30-х годах, объявили их иностранными агентами, но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность», — заявил Путин.

Он добавил, что «если организация имеет экстремистский характер, то это другая история».

«И та организация (ФБК. — RT), о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом. И публично давала инструкции о том, как готовить, например, «коктейли Молотова», чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя напоказ установочные данные полицейских», — подчеркнул Путин.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.