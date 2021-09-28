СК возбудил дело против Навального и иных лиц о создании экстремистского сообщества

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального и иных лиц о создании экстремистского сообщества.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК России (создание экстремистского сообщества и руководство им) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК России (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц.

«Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены восемь некоммерческих организаций-фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества», — говорится на сайте.

В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение «Штабы Навального»* для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России.

В начале августа Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)**, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)*** и общественное движение «Штабы Навального» в перечень запрещённых организаций.

Ранее вступило в силу решение суда о признании их экстремистскими.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



*** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.