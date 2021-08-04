Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан**, а также общественного движения «Штабы Навального»***.
Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу
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«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — цитирует ТАСС судью.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

*** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).

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