Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу
- globallookpress.com
«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — цитирует ТАСС судью.
Таким образом, решение суда вступило в законную силу.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.
*** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).