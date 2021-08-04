Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан**, а также общественного движения «Штабы Навального»***.

globallookpress.com

«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — цитирует ТАСС судью. Таким образом, решение суда вступило в законную силу. * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. ** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. *** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).