Минюст внёс ФБК в список запрещённых организаций
- РИА Новости
Согласно обновлённым данным, они указаны в реестре под номерами 86—88.
Ранее вступило в силу решение суда о признании данных организаций экстремистскими.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.
*** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).