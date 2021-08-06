Минюст внёс ФБК в список запрещённых организаций

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и «Штабы Навального»*** в перечень запрещённых организаций. Это следует из списка на сайте ведомства.

Согласно обновлённым данным, они указаны в реестре под номерами 86—88.

Ранее вступило в силу решение суда о признании данных организаций экстремистскими.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

*** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).