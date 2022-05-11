«Взятие Северодонецка и Лисичанска станет переломом»: эксперт прокомментировал RT ситуацию на восточном фронте Украины

В ходе военной спецоперации на Украине союзным силам РФ и ЛДНР удалось установить контроль над Попасной. Тяжёлые бои именно за этот населённый пункт шли не одну неделю. Вместе с тем продолжаются столкновения практически на всей линии боевого соприкосновения. ВСУ готовятся к контрнаступлению на Изюм. О стратегическом значении взятия Попасной и причине упорных и медленных боёв на восточном фронте рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Идут упорнейшие бои»

— Как вам кажется, в чём причина достаточно медленного продвижения союзных войск на восточном фронте?

— Дело в том, что за 2,5 месяца спецоперации стало очевидным, что её цели должны выполняться при минимальных потерях среди личного состава. Поэтому основные усилия сейчас отводятся на артиллерийские удары по позициям противника. Соответственно, в тех регионах, которые хорошо укреплены, бои длятся очень долго. Яркий пример — Марьинка, Авдеевка, Попасная.

Сейчас уже появилось достаточно большое количество видеоматериалов, свидетельствующих о том, что уничтожаются бетонированные укрепления, которые создавались и укреплялись в течение восьми лет. Такие узлы обороны настолько прочные, что даже после артиллерийских ударов фугасными снарядами там остаётся живой личный состав.

Это обычное явление: недаром в годы Великой Отечественной плотность артиллерийского огня при наступлении достигала 300 и более орудий на километр. Сейчас такой плотности нет, и, хотя точность увеличилась, всё равно даже после нескольких залпов остаются те, кто способен сопротивляться. Соответственно, и время проведения спецоперации намного увеличивается.

— За Попасную шли долгие, ожесточённые бои. В чём значимость взятия именно этого рубежа?

— Именно этот населённый пункт позволяет не только выйти на границу Луганской области (она буквально в пяти километрах западнее от Попасной), но и создаёт реальную угрозу окружения группировки, небольшой, но достаточно упорной, которая расположена в Горском и Тошковке. Это небольшие населённые пункты, расположенные к востоку — северо-востоку от Попасной и как раз вплотную к посёлку Лыжня, который народная милиция ЛНР взяла несколько дней назад. Фактически эти два населённых пункта находятся в полукольце. Единственная дорога, на которую они могут выйти — на Лисичанск.

Таким образом, союзные войска подходят к Лисичанско-Северодонецкому рубежу с юга, с востока они подошли давно. С севера их защищает излучина Северского Донца, но там сейчас находится переправа у населённого пункта Белогоровка, за которую идут упорнейшие бои, и это тоже понятно, потому что от Белогоровки до трассы Лисичанск-Соледар буквально пять-семь километров. Это последняя трасса, которая соединяет Соледар и Лисичанск с силами киевского режима. Она будет перерезана, и тогда Лисичанск и Северодонецк оказываются в окружении.

— Почему бои на Северодонецком и Лисичанском направлениях такие упорные, длительные, тяжёлые?

— Упорство боевых действий связано не только с выгодным положением на обоих берегах реки, но и с тем, что это два крупных города, падение которых после Мариуполя является знаковым. Это крупная городская агломерация, где находятся от 8 до 10 тысяч штыков киевского режима. Именно этим определяется упорство боёв.

В дополнение ко всему, российские войска вместе с народной милицией ЛНР будут с востока напирать на Краматорск и Славянскую группировку, и это уже последний такой самый серьёзный узел обороны, который существует в Донецке. Да, безусловно, они есть и в Павлограде, и в Энергодаре, и в Курахово, но по своим масштабам, укреплённости, по занимаемому положению Славянско-Краматорская группировка остаётся крупнейшей и сильнейшей.

Падение Лисичанска и Северодонецка означает, что наши вооружённые силы вместе с народной милицией всеми силами займутся этой группировкой. Все понимают, что падение на этом участке означает в значительной мере перелом. Именно поэтому военные силы киевского режима уже вторую неделю пытаются переправляться через Северский Донец западнее Изюма. Их цель в том, чтобы в находящемся за Северским Донцом лесном массиве создавать угрозу флангового удара наступающим на Славянск войскам, которые уже несколько дней назад взяли Большую Камышеваху, создавая угрозу Барвенково, а, соответственно, от него — Славянску.

«Переправы уничтожены»

— Ещё одно важное направление фронта сейчас — Изюмское. Какие сложности в ведении боевых действий вы бы отметили здесь?

— Основная проблема в том, что по какой-то причине не вводятся в бой дополнительные части. Безусловно, какая-то часть сил вынуждена отвлекаться, чтобы блокировать попытки вооружённых сил киевского режима форсировать Северский Донец в районе Чапеля (это к западу — северо-западу от Изюма). Эти попытки предпринимаются последние две недели. Там расположено, по нашим данным, 2,5 тысячи, по киевским — 3 тысячи штыков, при поддержке примерно 100 единиц бронетехники и работающих с аэродрома «Чугуев» Байрактаров, которые занимаются там не уничтожением, не попыткой поразить российские войска, а именно разведкой, координацией усилий по форсированию Северского Донца. Там находились переправы в районе Протопоповки, они уничтожены. И вот теперь пытаются без переправ, мелкими диверсионными группами переправляться на лодках на левый берег.

— Какой прогноз сделаете по ситуации на «Азовстали»?

— Ситуация там безнадёжная. Сегодня Зеленский признал, что все усилия дипломатического решения этого вопроса — вывода военных — оказались безрезультатными, но приказа на сдачу, естественно, не отдают. А именно это является единственным условием, которое позволяет быстро закончить операцию.

Находящийся на «Азовстали» военнослужащий заявил, что гражданских там больше нет, а это фактически развязывает руки российским войскам, которые уже зачищают территорию «Азовстали» на протяжении последних четырёх дней. Это значит, что контролируемая азовцами территория постоянно сокращается. И, в конечном итоге, невзирая на наличие убежищ под каждым цехом, жить им осталось где-то дней 10.

— Сейчас, пока мы с вами разговариваем, пришло заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что гражданских на заводе не осталось. Это означает, что последуют усиленные бомбардировки всей территории завода?

— Скорее всего, да. Пусть сдаются или будут уничтожены.