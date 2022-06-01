«Принудить к антироссийским шагам»: США выделяют $35 млн на «переориентацию» Молдавии на западные рынки

Как выяснил RT, американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) намерено выделить $35 млн на «структурные реформы» в Молдавии. Цель — обеспечить прозападный курс страны, создать соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру и поддержать в молдавских СМИ антироссийскую риторику. Руководство Молдавии пока занимает прагматичную позицию, но давление со стороны США будет нарастать, отмечают эксперты.

Как следует из имеющейся в распоряжении RT тендерной документации Минфина США, USAID опубликовало запрос на утверждение предоставления компании Nathan Associates контракта объёмом $35 млн на бесконкурсной основе на реализацию «мероприятий по институциональному и структурному реформированию Молдавии» (MISRA). Предполагаемый срок исполнения — пять лет.

«Задачами Nathan Associates будут стимулирование устойчивого и инклюзивного восстановления после регионального кризиса, улучшение в Молдавии институциональной и деловой среды, а также условий, благоприятствующих торговле», — говорится в документах.

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Американское правительство в лице USAID, как отмечается, озабочено «поддержкой молдавских государственных организаций и частного сектора».

С этой поддержкой, по мнению властей США, в Молдавии будут осуществлены: ускорение внедрения механизмов либерализации торговли; утверждение структурных реформ и реформ по улучшению инвестиционного климата; ускорение реформ финансового сектора; улучшение экономического управления в госсекторе и укрепление стратегических коммуникаций между частными и государственными субъектами.

Грант на понимание

Однако за общими формулировками скрываются конкретные стремления к переориентации молдавской экономики на западные рынки. Так, в документе отмечается, что «в связи с российской агрессией на Украине» перестали функционировать торговые коридоры, произошёл сбой цепочек поставок, наблюдается снижение спроса.

В связи с этим предлагается провести работы «над системами, процедурами и возможностями страны с целью переориентировать бизнес и торговые потоки к границам ЕС». Кроме того, американцы намерены создать «для бизнеса стимулы приходить и оставаться в Молдавии».

Таким образом, в рамках финансируемых USAID проектов американские чиновники открыто признаются в наличии планов по разрыву торгово-экономических связей Молдавии с Россией.

Для реализации этих целей США предусмотрели и специализированную субгрантовую программу для обработки общественного мнения Молдавии.

Подчёркивается, что её главная задача — «сделать так, чтобы общественность лучше понимала и поддерживала усилия, направленные на преодоление экономического кризиса, вызванного российским вторжением на Украину, а также меры по улучшению в Молдавии институциональной и деловой среды и условий, благоприятствующих торговле».

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В рамках реализации стратегии «могут использоваться субгранты на содействие движению молдавской торговли на запад». Под этим понимается, в частности, поддержка переориентации логистических потоков с уходом от используемой для торговли украинской инфраструктуры. А это автомобильные дороги, железнодорожная сеть, порты.

На деньги американцев будут развиваться новые логистические хабы, укрепляться внутренний логистический потенциал Молдавии, а также оптимизироваться таможенные процедуры на пунктах пересечения границы между Молдавией и ЕС.

В частности, в документах отмечается необходимость повышения пропускной способности Международного свободного порта Джурджулешть и оценки перспектив развития аэропорта Мэркулешть.

В тендерной документации подчёркивается, что решение о бесконкурсном выделении $35 млн компании Nathan Associates на срочную программу по имплементации институциональных реформ в Молдавии вызвано «российским вторжением на Украину».

Это позволяет говорить о связи проектов в рамках этой программы с решением коллективного Запада использовать Молдавию в качестве следующей точки напряжения на южном геополитическом фланге России.

Воспитание «агентуры влияния»

Анонсированная американским правительством программа является частью более общих усилий Запада по превращению Молдавии в очередной антироссийский форпост, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Проблема в том, что определённые группы товаров, в первую очередь газ и нефть, Европа в Молдавию поставлять не в состоянии. Поэтому президент Майя Санду хоть и придерживается прозападной ориентации, но при этом занимает прагматичную позицию, — говорит эксперт. — Она понимает, что резких движений делать не стоит. Но очевидно, что Запад её к этому подталкивает, в том числе с помощью такого рода программ».

В реализации американской программы по «институциональным реформам» в Молдавии, по мнению Жарихина, упор будет делаться на создание «агентуры влияния второго эшелона» — например, через соответствующую обработку потенциальных будущих лидеров в бизнес-среде и административном секторе.

«Это американцы делали везде, и у нас в 1990-е годы. Понятно, что Запад и США пытаются принудить молдавское руководство к антироссийским шагам. Отсюда все эти вояжи в Кишинёв высокопоставленных американских и европейских эмиссаров, — отмечает эксперт. — Молдавское руководство пока воздерживается от таких шагов. Но давление, безусловно, возрастает, и одним из его элементов является создание этой конкретной программы USAID».

Как стало известно ранее, в Североатлантическом альянсе обсуждают возможности поставки оружия Молдавии и обучения военнослужащих республики обращению с ним. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Президент Молдавии Майя Санду, выступая с трибуны Европарламента, призывала Россию вывести войска из Приднестровья, отметив, что их присутствие якобы «нарушает нейтралитет» Молдавии.

Эти события происходят на фоне сообщений об аресте экс-президента республики Игоря Додона — известного сторонника сотрудничества Кишинёва и Москвы.