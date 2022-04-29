США выделят $20 млн на «развитие» расследовательской журналистики в Европе и на постсоветском пространстве

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $20 млн на проекты, связанные с расследовательской журналистикой в ряде европейских стран и в государствах бывшего СССР. В описании гранта, с которым ознакомился RT, говорится, что соответствующую программу будут финансировать на протяжении пяти лет.

Как уточняется в документе, инициатива носит название «Содействие прозрачности и подотчётности посредством расследовательской журналистики» (STAIR). Она нацелена на продвижение основных приоритетов Бюро USAID по Европе и Евразии.

«В число таких приоритетов входят уделение внимания вопросу злонамеренного влияния, активизация деятельности по поддержке демократии и прав человека, а также борьба с коррупцией, которая служит отправной точкой для (оказания. — RT) злонамеренного влияния, является преградой для американских инвестиций и разъедает общество», — отмечается в гранте.

Программа STAIR преследует ряд целей, первая из которых заключается в поддержке коллективных сетей расследовательской журналистики для «разоблачения преступности, коррупции и губительного финансирования в Европе и Евразии». Вторая цель — «развитие» организационной и финансовой эффективности изданий, занимающихся расследованиями, а третья — разработка и продвижение подходов к обеспечению защиты журналистов-расследователей.

Согласно документу, если все цели в рамках программы будут достигнуты, работа госорганов в Европе и Евразии может стать «более прозрачной», а журналистика расследований — «более жизнеспособной» как область деятельности.

Инициативу планируют реализовать более чем в десяти странах, в том числе в Армении, Белоруссии, Венгрии, Грузии, частично признанном Косове, Молдавии, Польше, Чехии и на Украине.

Соединённые Штаты не первый год проводят подобные программы во многих странах, в том числе в государствах бывшего СССР. Часто они декларативно направлены на «защиту прав журналистов», «борьбу с дезинформацией и злонамеренным влиянием», «развитие медиаграмотности» и «обеспечение финансовой стабильности СМИ».

На деле, по словам экспертов, такую политику США можно трактовать как грубое вмешательство в дела суверенных государств и попытку приобрести лояльность стран, где подобные проекты реализуются.