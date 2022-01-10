США обучат блогеров Таджикистана бороться с «дезинформацией и пропагандой»

Госдепартамент США намерен запустить в 2022 году программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Таджикистане. Она будет включать в себя несколько направлений, в том числе подготовку блогеров и журналистов. С документом ознакомился RT.

Как пояснили в Госдепе, в рамках программы малых грантов, на которую будет выделено до $500 тыс., среди прочего будет оказана поддержка «независимым» СМИ и блогерам.

«Цель проекта — усилить потенциал независимых блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы они могли создавать такой контент, который может эффективным образом противодействовать дезинформации, пропаганде и экстремистскому контенту», — говорится в документе.

В частности, для таджикских журналистов и блогеров разработают готовый визуальный материал, который они смогут использовать в своих репортажах и постах в социальных сетях. Кроме того, планируется обучить сотрудников СМИ эффективно использовать соцсети, а для блогеров организовать подготовку по темам, «представляющим общественный интерес».

Основной целевой аудиторией этих проектов должна быть молодёжь Таджикистана в возрасте от 15 до 35 лет, отмечается в заявке. В Госдепе также нацелены на то, чтобы способствовать распространению «антиэкстремистского контента» в традиционных СМИ путём вовлечения широкого круга людей с умеренными взглядами в создание «позитивного контента».

В 2021 году стало известно о планах Госдепа заняться распространением американской культуры в Таджикистане с помощью популяризации музыки на английском языке.