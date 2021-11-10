США выделят средства на популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки

Госдепартамент США намерен выделить средства на распространение американской культуры в Таджикистане с помощью популяризации музыки на английском языке. Об этом говорится в соответствующем гранте, с которым ознакомился RT.

«Проект поможет решить проблему нехватки знаний об американской музыке, культуре и английском языке в Таджикистане, а также укрепить позитивные связи между нашими странами в связи с празднованием тридцатилетия американско-таджикских отношений», — говорится в документе.

Так, в обязанности привлечённых к проекту подрядчиков может войти, например, организация музыкального конкурса среди местных исполнителей, которые будут исполнять американские песни.

«Тексты песен не должны содержать ненормативную лексику и должны нести позитивный посыл», — уточняется в гранте.

В числе прочего подрядчикам предстоит оказать содействие коллективам в вопросе записи их композиций в профессиональной студии, предоставить записанные песни публике на безвозмездной основе, а также организовать тур для победителя музыкального конкурса по крупным городам Таджикистана и прочее.

Таким образом, вовлечённым в проект организациям удастся выполнить несколько поставленных внешнеполитическим ведомством США задач — расширить музыкальный кругозор участников инициативы, укрепить их известность посредством кампаний, проводимых в интернете и через традиционные СМИ, и развить среди конкурсантов и их аудитории «более сильную симпатию к американской музыке и культуре».

Максимальный размер одного гранта — $40 тыс., минимальный — $15 тыс. Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества.

В апреле сообщалось о намерении Госдепартамента США обучать английскому языку «одарённых» граждан Украины в возрасте от 13 до 20 лет. Предполагалось, что такая программа поможет молодёжи «проникнуться американской культурой и ценностями».