Представители ЕС проведут онлайн-уроки для школьников Украины

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Юлия Гуреева
Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, проект должен способствовать расширению круга «проевропейски настроенных» молодых людей.
Представители ЕС проведут онлайн-уроки для школьников Украины
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  • © EU Study Days in Ukraine

Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодёжи».

Кроме того, в рамках проекта необходимо разработать онлайн-платформы (Online University), создать виртуальные классы, организовать вебинары.

В документе также подчёркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы — школьников и учащихся старших классов.

Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить €800 тыс.

Европейский проект EU Study Days действует на Украине с 2013 года, в нём принимали участие студенты и выпускники высших учебных заведений.

В апреле сообщалось о намерении Госдепартамента США обучать английскому языку «одарённых» граждан Украины в возрасте от 13 до 20 лет. Предполагалось, что такая программа поможет молодёжи «проникнуться американской культурой и ценностями».

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