США займутся «развитием» СМИ и цифровой журналистики в Таджикистане

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен профинансировать программу, направленную на «развитие» средств массовой информации и цифровой журналистики в Таджикистане. Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, инициатива приурочена к празднованию тридцатилетия с момента установления американо-таджикских отношений.
США займутся «развитием» СМИ и цифровой журналистики в Таджикистане
  • Reuters

«Цель проекта — повышение способности профессионалов СМИ эффективно создавать визуальный контент для социальных сетей и телевидения, освещая при этом позитивные истории американо-таджикских отношений», — уточняется в тексте.

Как объяснили в Госдепе, из-за ограниченности бюджетов действующих в Таджикистане СМИ у местных журналистов зачастую нет возможности освещать события, происходящие в отдалённых от места их работы регионах, а также осведомлять жителей республики о событиях вне крупных городов.

В связи с этим в задачи новой американской инициативы войдёт организация туров для журналистов и блогеров страны за пределы Душанбе для освещения текущих и завершившихся проектов помощи Таджикистану со стороны правительства Соединённых Штатов.

Кроме того, программа включит в себя создание контента на тему отношений двух государств и обучение представителей СМИ редактированию фото- и видеоматериалов.

«Основной целевой аудиторией для этих проектов должны быть мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет, проживающие в Таджикистане, которые интересуются журналистикой, фотографированием, видеографией и социальными сетями, и у которых есть время, чтобы посвятить его обучению и созданию контента», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Сумма одного гранта, который может быть выделен на реализацию программы, может составить от $20 тыс. до $40 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут коммерческие, некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества, учреждённые в Таджикистане.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить до $40 тыс. на программу «поддержки» организаций гражданского общества в Туркменистане с целью улучшения экономической ситуации в республике.

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