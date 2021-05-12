США займутся «поддержкой» гражданского общества в Туркменистане

Государственный департамент США намерен выделить до $40 тыс. на программу «поддержки» организаций гражданского общества в Туркменистане с целью улучшения экономической ситуации в республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Данная программа направлена на поддержку развития демократических институтов и гражданского общества в Туркменистане путём предоставления на конкурсной основе небольших грантов туркменским некоммерческим организациям, неправительственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества и независимым местным СМИ», — уточняется в документе.

Как отметили в Госдепе, ухудшение социально-экономической ситуации в Туркменистане привело к повышению там уровня бедности и увеличению числа граждан с низким доходом.

При этом, несмотря на принимаемые государством меры поддержки, в том числе малого бизнеса, отсутствие необходимого опыта в области экономики, а также коррупция серьёзно препятствуют усилиям гражданского общества и представителей малого бизнеса по поддержке женщин и наименее защищённых групп населения.

На этом фоне в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что основными задачами в рамках новой инициативы США в центральноазиатской республике являются «повышение осведомлённости» уязвимых групп населения об имущественных правах и о правилах владения бизнесом, а также создание «сети местных предпринимателей» для помощи женщинам и представителям незащищённых групп населения в поиске работы или открытии своего бизнеса, а также в повышении их управленческих навыков.

Как следует из описания гранта, на работу потенциального подрядчика может быть выделено от $3 тыс. до $20 тыс. В то же время отмечается, что общая сумма средств, которую Госдеп намерен вложить в реализацию проекта, не должна превышать $40 тыс.

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) запустить проект по работе с молодыми людьми в возрасте от 15 до 25 лет в Туркменистане.