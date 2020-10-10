США намерены обучить молодёжь Туркменистана экономической грамотности

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по работе с молодыми людьми в возрасте от 15 до 25 лет в Туркменистане. С документом организации ознакомился RT.

Американское агентство опубликовало запрос на получение информации по поводу запланированной программы. Как следует из запроса, цель проекта заключается в том, чтобы научить молодых граждан критическому и логическому мышлению, а также цифровым технологиями для получения работы.

«Агентство США по международному развитию в Центральной Азии в настоящее время разрабатывает дополнительные мероприятия в рамках проекта «Содействие развитию молодёжи Туркменистана для успешного будущего», направленного на обучение молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет эффективному планированию жизни, экономической грамотности и деловым навыкам», — говорится в документе.

На данную программу предполагается выделить до $3,7 млн.

В документе USAID отмечается, что 40% населения Туркменистана моложе 25 лет. При этом, по мнению американских специалистов, системы среднего и высшего образования в стране не способны должным образом подготовить молодых людей.

«Сохраняющийся высокий уровень безработицы среди молодёжи и утечка мозгов продолжают подрывать экономику страны, а также конкурентоспособность частного сектора на мировом рынке», — пишут в Агентстве США.

Ранее Госдеп США объявил о планах профинансировать работу с молодёжью из стран Центральной Азии и Афганистана. Таким образом ведомство рассчитывало содействовать региональной интеграции и продвижению инициатив по решению проблем государств.