США намерены развивать работу сети своих культурных центров в Казахстане

Госдеп США планирует профинансировать программу развития «Американских уголков» — культурных и образовательных центров — в Казахстане. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, на реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 грантов размером от $2,5 до $50 тыс.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане принимает предложения от казахстанских и американских некоммерческих и негосударственных организаций, поддерживающих разработку и реализацию стратегических программ в Американских уголках на территории Казахстана», — уточняется в тексте.

Так, предполагается, что подрядчики примут участие в разработке образовательных программ по предложенным американской стороной темам, в том числе: экономика и предпринимательство, медиаграмотность, культурное наследие, инновации и климат.

«Предлагаемые мероприятия... должны быть сосредоточены на приоритетных темах и дополнять основные программы «Американских уголков» или опираться на них», — уточняется в документе.

В перспективе предложенные соискателем гранта программы могут быть применены в одном из девяти американских центров, расположенных в том числе в Нур-Султане, Костанае, Шымкенте и Караганде.

Подать заявку на участие в инициативе могут учреждённые в Соединённых Штатах или Казахстане НКО и НГО, образовательные учреждения.

Ранее сообщалось о намерении Госдепа профинансировать работу с молодёжью из стран Центральной Азии и Афганистана.