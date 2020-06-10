США намерены выделить средства на поддержку СМИ Казахстана

Госдеп США планирует поддержать в Казахстане проекты, направленные на оказание юридической помощи журналистам, обучение представителей местных СМИ английскому языку, а также укрепление медиарынка страны в целом. Об этом говорится в грантах, с которыми ознакомился RT.

Первый грант под названием «Юридическая поддержка журналистов в Казахстане» предполагает содействие «свободной и независимой прессе» путём обеспечения доступа журналистов к бесплатной и квалифицированной юридической помощи.

В рамках инициативы планируется оказать журналистам и СМИ юридическую поддержку, включая консультации и защиту в суде, «мониторинг положения дел в области свободы прессы». На этот грант может быть выделено до $80 тыс. Подать заявку на участие в конкурсе могут НПО и НКО, зарегистрированные в Казахстане.

Второй грант направлен на обучение журналистов в Казахстане английскому языку «для повышения качества и разнообразия материалов в СМИ».

«Посольство США в Казахстане поддерживает стремление правительства страны к повышению профессионального уровня журналистов и распространению знания английского языка в условиях превращения республики в трёхъязычное общество», — уточняется в документе.

Участник проекта, прошедший конкурсный отбор, должен будет организовать программу обучения длительностью от полугода как минимум в семи городах республики. На реализацию этой инициативы Госдеп планирует выделить до $200 тыс. Подать заявку на участие в конкурсе могут неправительственные, некоммерческие и коммерческие организации, учреждённые в Казахстане и имеющие необходимый опыт.

Третья инициатива американского внешнеполитического ведомства предполагает содействие Казахстану в вопросе «повышения профессионального уровня и конкурентоспособности СМИ».

Так, работа будущих участников проекта должна быть направлена на поддержку финансовой устойчивости СМИ, в том числе за счёт альтернативных источников доходов.

Кроме того, в задачи специалистов должен войти «анализ существующих в стране тенденций в области медиапотребления, распространения заведомо ложной или недостоверной информации и других проявлений предвзятости».

Для реализации рассматриваемой инициативы США могут выделить до $40 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента выделить до $60 тыс. на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана.