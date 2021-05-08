Госдеп намерен заняться укреплением «независимости прессы» в Венесуэле

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить до $100 тыс. на укрепление «независимости прессы» в Венесуэле. Об этом говорится в предварительном уведомлении к будущему контракту. RT ознакомился с документом.
Госдеп намерен заняться укреплением «независимости прессы» в Венесуэле
  • Reuters

По мнению представителей американского ведомства, с 2018 года все средства доступа венесуэльцев к информации находятся в упадке.

Как говорится в документе, распространение в стране дезинформации привело к образованию «пустыни» в сфере медиа. Более пяти миллионов венесуэльцев имеют крайне ограниченный доступ к достоверным данным, полагают в Госдепе.

В связи с этим в США считают необходимым оказать Венесуэле содействие в вопросе развития «свободы» средств массовой информации.

«Отдел по связям с общественностью подразделения по делам Венесуэлы (Госдепа США. — RT) принимает предложения для финансирования проектов,... которые способствуют укреплению независимой венесуэльской прессы, используют доступные технологии для создания свободного потока непредвзятой информации, а также применяют инновационные способы, чтобы информировать граждан Венесуэлы и держать их в курсе последних событий, в то же время обеспечивая их безопасность в репрессивных условиях», — говорится в документе.

В список приоритетных направлений работы потенциальных подрядчиков Госдеп среди прочего включил программы по расширению способов донесения информации до аудитории, обучению журналистов и борьбе с дезинформацией.

Кроме того, в ведомстве отметили высокое значение реализации проектов, направленных на формирование среди жителей республики понимания значимости принципа «свободы прессы», как предпосылки для будущей «свободной и демократической» Венесуэлы.

Размер одного гранта, как предполагается, будет варьироваться от $10 тыс. до $100 тыс.

Ранее стало известно о намерении Агентства США по глобальным медиа (USAGM) провести ряд образовательных программ, направленных на «поддержку свободы слова» и работы «независимых СМИ» в разных регионах мира.

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