США планируют «поддержать свободу слова» в ряде регионов мира

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) намерено провести ряд образовательных программ, направленных на «поддержку свободы слова» и работы «независимых СМИ» в разных регионах мира, в том числе в Восточной Европе и Центральной Азии. Для реализации инициативы американская сторона объявила о поиске подрядчиков, имеющих опыт в организации подобных мероприятий. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Благодаря данной закупке Агентство США по глобальным медиа сможет выполнить задачи в области проведения обучающих мероприятий для медиа и организации конференций для аффилированных структур в целях содействия усилиям, направленным на поддержку свободы выражения мнений и независимых СМИ по всему миру. Такие мероприятия укрепляют медиапотенциал местных организаций и помогают аффилированным с USAGM сетям, сотрудники которых составляют большинство аудитории (этих мероприятий. — RT)», — уточняется в запросе.

Согласно выдвинутым агентством условиям, в обязанности будущих подрядчиков войдут планирование, координация, сопровождение, организация и курирование хода мероприятий различного масштаба.

В частности, исполнители будут заняты поиском необходимого оборудования и локаций для проведения тренингов, взаимодействием со слушателями и экспертами, в том числе организацией их быта и поездок, общением с местными представителями власти и СМИ, распространением печатных материалов.

На каждое мероприятие в зависимости от места проведения агентством предусмотрен бюджет от $20 тыс. до $35 тыс., следует из ответа американского правительства на уточняющий вопрос потенциальных подрядчиков.

«В год USAGM проводит до 20 тренингов по всему миру», — говорится в документе, с которым также ознакомился RT.

В список стран, интересных USAGM с точки зрения проведения образовательных мероприятий для представителей местных медиа, вошли в том числе Китай, Сербия, Черногория, Молдавия, Белоруссия, Украина, государства Прибалтики, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.

Агентство США по глобальным медиа координирует деятельность финансируемых американским конгрессом медиакорпораций, таких как «Голос Америки»* и «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»*, которые признаны в России иноагентами.

* СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

