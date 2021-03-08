США планируют «поддержать свободу слова» в ряде регионов мира
- Reuters
«Благодаря данной закупке Агентство США по глобальным медиа сможет выполнить задачи в области проведения обучающих мероприятий для медиа и организации конференций для аффилированных структур в целях содействия усилиям, направленным на поддержку свободы выражения мнений и независимых СМИ по всему миру. Такие мероприятия укрепляют медиапотенциал местных организаций и помогают аффилированным с USAGM сетям, сотрудники которых составляют большинство аудитории (этих мероприятий. — RT)», — уточняется в запросе.
Согласно выдвинутым агентством условиям, в обязанности будущих подрядчиков войдут планирование, координация, сопровождение, организация и курирование хода мероприятий различного масштаба.
В частности, исполнители будут заняты поиском необходимого оборудования и локаций для проведения тренингов, взаимодействием со слушателями и экспертами, в том числе организацией их быта и поездок, общением с местными представителями власти и СМИ, распространением печатных материалов.
На каждое мероприятие в зависимости от места проведения агентством предусмотрен бюджет от $20 тыс. до $35 тыс., следует из ответа американского правительства на уточняющий вопрос потенциальных подрядчиков.
«В год USAGM проводит до 20 тренингов по всему миру», — говорится в документе, с которым также ознакомился RT.
В список стран, интересных USAGM с точки зрения проведения образовательных мероприятий для представителей местных медиа, вошли в том числе Китай, Сербия, Черногория, Молдавия, Белоруссия, Украина, государства Прибалтики, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.
Агентство США по глобальным медиа координирует деятельность финансируемых американским конгрессом медиакорпораций, таких как «Голос Америки»* и «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»*, которые признаны в России иноагентами.
* СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.