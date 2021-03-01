Штрафы для иноагентов, возможности карты МИР и защита персональных данных: что изменится в жизни россиян в марте

В марте в России будут расширены возможности использования карты МИР в торговых агрегаторах. Также вводятся штрафы за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без соответствующей маркировки и ужесточается ответственность для самих иноагентов. Кроме того, меняется механизм защиты персональных данных россиян. 7 марта вступает в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых. Об этих и других нововведениях — в материале RT.

Расширение использования карт МИР

С марта расширяется перечень площадок, которые обязаны принимать к оплате карты национальной платёжной системы МИР.

Так, согласно указу президента России Владимира Путина, в период с 1 марта по 30 июня 2021 года продавцы с годовой выручкой свыше 30 млн рублей должны обеспечить возможность оплаты своих товаров, работ или услуг «с использованием национальных платёжных инструментов».

Согласно нововведениям, расплатиться картой теперь можно будет даже в небольших торговых точках. Изменения будут происходить в два этапа: с 1 марта возникнет обязанность приёма безналичных платежей у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 30 млн рублей за предыдущий год, с 1 июля — у предприятий с оборотом более 20 млн рублей. Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины.

Закон устанавливает обязанность приема только «национальных платёжных инструментов» (карт МИР), но фактически речь идёт и о приёме карт Visa и MasterCard.

РИА Новости

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Штрафы за отсутствие маркировки «иноагент»

С 1 марта вступает в силу закон, ужесточающий наказание за невыполнение закона физическими лицами и незарегистрированными политическими объединениями, выполняющими функцию иностранных агентов.

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Для физлиц-иноагентов вводится уголовная ответственность за неподачу заявления о включении в список иноагентов или непредоставление отчётов о деятельности. В случае если ранее уже применялась административная ответственность, лица могут быть приговорены к аналогичному штрафу и обязательным или принудительным работам на срок до пяти лет, также им грозит лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, вводится штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Также обвиняемому грозят исполнительные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Те же правила действуют в отношении иностранного СМИ-иноагента или учреждённого им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Кроме того, теперь за распространение в СМИ информации о физлицах и НКО, размещённых в перечне иноагентов, без соответствующей маркировки вводятся штрафы: для физлиц — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Также допускается конфискация предмета правонарушения.

Защита персональных данных

Также в марте изменится механизм защиты персональных данных россиян. Теперь нельзя будет получить согласие на распространение персональных данных граждан «по умолчанию».

Согласно новым правилам, при заполнении такого документа человек сам сможет решать, что из указанных данных (Ф. И. О., номер мобильного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным.

Помимо этого, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

«Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения», — уточнили в Госдуме.

Новые СанПиНы

Также с марта вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования (СанПиНы) к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В частности, в документе прописан порядок обустройства и эксплуатации в населённых пунктах контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов и специальных площадок для крупногабаритных отходов, требования к обращению с отходами.

Также регламентируется порядок уборки улиц, организации пляжей, парков и кладбищ. Устанавливаются нормы по чистоте атмосферного воздуха, качеству питьевой и горячей воды, требования к устройству и содержанию жилых домов, применению пестицидов и т. д.

Соответствующее распоряжение в конце января подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новые санитарные правила и нормы будут действовать в течение шести лет. Вместе с тем в рамках «регуляторной гильотины» несколько прежних СанПиНов утрачивают силу с 1 марта 2021-го, ещё ряд принятых ранее норм будет отменён с 1 января 2022 года.

Правила ввоза охотничьего оружия иностранцами

С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить в Россию оружие для охоты и патроны к нему только с разрешения Росгвардии.

Помимо этого, в соответствии с нововведениями иностранцы будут обязаны вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

globallookpress.com

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Расширение перечня заказчиков комплексных кадастровых работ

С 23 марта финансирование выполнения комплексных кадастровых работ сможет осуществляться за счёт не только средств бюджетов субъектов РФ, но и физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.

«Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок», — пояснили в пресс-службе Госдумы.

Запрет на высадку детей-безбилетников

7 марта вступит в силу закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта.

С этой даты устанавливается запрет на принудительную высадку безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет. Отмечается, что речь идёт о лицах, следующих без сопровождения совершеннолетнего.

Вместе с тем новые правила не касаются случаев совместного проезда взрослых с детьми. При отказе оплатить проезд они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Соответствующие поправки вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и регулируют перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях.