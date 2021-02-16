МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

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МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра, сообщает ТАСС.
МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО
  • globallookpress.com

Требования содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В документе перечислены более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъёмки транспортного средства в ходе техосмотра.

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