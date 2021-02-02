В Госдуме прокомментировали идею о смягчении требований к фотосъёмке автомобилей на ТО

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъёмки транспортного средства в ходе техосмотра.

«Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при техосмотре. Но видеофайлы требовали хранения на серверах, это стоило бы больших денег. Потом ввели фоторегистрацию, но даже её я считаю излишней», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в комплексы, которые проходит автомобиль, нужно заложить программу, которая не позволит распечатать диагностическую карту без прохождения всех этапов проверки.

Как пояснил Лысаков, это работало бы без вмешательства человека.

Депутат также выразил мнение, что техосмотр необходимо оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков.

«А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность от административной до уголовной за состояние транспортного средства. Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», — добавил он.

Ранее в Минтрансе рассказали, что из-за плотной застройки местности и конструктивных материалов зданий происходит экранирование спутникового сигнала и многие операторы не могут соблюсти требование о 15-метровой погрешности. В этом случае единая информационная система ЕАИСТО МВД не даст оформить карту.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.