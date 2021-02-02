«Ъ»: Минтранс смягчит требования к фотосъёмке автомобилей на ТО

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Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъёмки транспортного средства в ходе техосмотра, пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: Минтранс смягчит требования к фотосъёмке автомобилей на ТО
  • РИА Новости

Как отмечается, вступающая в силу с 1 марта норма предполагала, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям».

По мнению правительства, это исключит возможности пройти ТО «на бумаге», без предоставления машины в уполномоченную организацию.

Однако, рассказали в Минтрансе, выяснилось, что из-за плотной застройки местности и конструктивных материалов зданий происходит экранирование спутникового сигнала и многие операторы не могут соблюсти требование о 15-метровой погрешности. В этом случае единая информационная система ЕАИСТО МВД не даст оформить карту.

В ведомстве рассказали, что в связи с этим прорабатывается вопрос корректировки показателей погрешности в сторону их увеличения. Ориентировочно новый приказ вступит в силу с 1 сентября. 

Ранее сообщалось, что в России изменились правила тюнинга авто.

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