В России изменились правила автотюнинга

В России с 1 февраля изменяются правила тюнинга автомобиля.

Как сообщает ТАСС, автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы, а также протоколы проверки или автомобильные регистрационные знаки находятся в розыске.

Данные изменения внесены постановлением правительства России.

Решение об отказе в выдаче разрешения на тюнинг принимается, «если отсутствует заключение в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесённых в неё изменений».

Отмечается также, что тюнинг будет запрещён для тех машин, чьи агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске, а также если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

В ноябре в Совфеде прокомментировали идею ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей.