В Совфеде прокомментировали идею ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в машине — к примеру, после смены магнитолы или сигнализации. Также может быть запрещено использование ряда б/у запчастей.
«Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешёвые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей», — заявил Кутепов.
По его мнению, поправки отрицательно отразятся и на рынке независимых автосервисов.
Как отметил сенатор, в отрасли на данный момент задействовано более 70 тыс. предприятий, где работают более 1,5 млн человек.
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