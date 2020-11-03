В Совфеде прокомментировали идею ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

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Сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов направил письмо министру промышленности России Денису Мантурову, в котором призвал отказаться от введения новых правил тюнинга и ремонта автомобилей на территории Таможенного союза.
В Совфеде прокомментировали идею ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в машине — к примеру, после смены магнитолы или сигнализации. Также может быть запрещено использование ряда б/у запчастей.

«Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешёвые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей», — заявил Кутепов.

По его мнению, поправки отрицательно отразятся и на рынке независимых автосервисов.

Как отметил сенатор, в отрасли на данный момент задействовано более 70 тыс. предприятий, где работают более 1,5 млн человек.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.

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