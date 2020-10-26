Эксперт оценил перспективы подписной аренды автомобилей

Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил перспективы подписной аренды машин.

«Услуга «Машина по подписке» помогает при вставших продажах машин. Это своеобразный лизинг и продажа автомобилей по подписке, но это тот же самый прокат. По этой причине компании полибрендовые всегда лучше будут предоставлять эти услуги», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, производители будут обладать меньшей долей в этом бизнесе, но им необходимо расширяться.

«Так сейчас поступают Hyundai, и другие тоже подтянутся, заметив их успех», — полагает эксперт.

По его мнению, подписка — решение для городов, где созданы условия, чтобы пользоваться таким форматом, но не для России в целом.

«По миру он не приживается, и это видно уже сейчас. Частная собственность всегда в приоритете», — добавил Субботин.

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