Автоэксперт оценил ситуацию с транспортом в условиях пандемии

Автоэксперт Алексей Тузов оценил ситуацию с транспортом в условиях пандемии.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что городским общественным транспортом, в том числе метро, автобусами, трамваями и электричками, ежедневно пользуются около 30% россиян. С точки зрения распространения заболевания все они могут считаться небезопасными, так как предполагают скопление людей в ограниченном пространстве.

Как отметил Тузов, граждане, желая максимально снизить вероятность контакта с заболевшими, стали гораздо чаще пользоваться арендой средств индивидуальной мобильности.

«Спрос на них вырос на 93%. Увеличились и доходы сервисов по заказу такси», — заявил эксперт.

Он добавил, что потребительский спрос на общественный транспорт упал на 45%, а в апреле — на 70—95%.

Как прогнозирует Тузов, для окончательного восстановления отрасли может потребоваться два-три года.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.