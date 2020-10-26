Автоэксперт оценил ситуацию с транспортом в условиях пандемии

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Автоэксперт Алексей Тузов оценил ситуацию с транспортом в условиях пандемии.
Автоэксперт оценил ситуацию с транспортом в условиях пандемии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что городским общественным транспортом, в том числе метро, автобусами, трамваями и электричками, ежедневно пользуются около 30% россиян. С точки зрения распространения заболевания все они могут считаться небезопасными, так как предполагают скопление людей в ограниченном пространстве.

Как отметил Тузов, граждане, желая максимально снизить вероятность контакта с заболевшими, стали гораздо чаще пользоваться арендой средств индивидуальной мобильности.

«Спрос на них вырос на 93%. Увеличились и доходы сервисов по заказу такси», — заявил эксперт.

Он добавил, что потребительский спрос на общественный транспорт упал на 45%, а в апреле — на 70—95%.

Как прогнозирует Тузов, для окончательного восстановления отрасли может потребоваться два-три года.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

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