Пульмонолог оценил необходимость делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса

Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

«Это дело врача — назначить исследование или не назначить. Назначит, когда ему нужно установить или подтвердить диагноз у пациента», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нет абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования. Как считает Карабиненко, по COVID-19 на данный момент самые достоверные методы диагностики — ПЦР и тест на антитела.

«Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», — добавил эксперт.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин заявил, что не стоит делать КТ лёгких без назначения врачей «на всякий случай».

Интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса.