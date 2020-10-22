Пульмонолог оценил необходимость делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса

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Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.
Пульмонолог оценил необходимость делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это дело врача — назначить исследование или не назначить. Назначит, когда ему нужно установить или подтвердить диагноз у пациента», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нет абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования. Как считает Карабиненко, по COVID-19 на данный момент самые достоверные методы диагностики — ПЦР и тест на антитела.

«Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», — добавил эксперт.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин заявил, что не стоит делать КТ лёгких без назначения врачей «на всякий случай».

Интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса.

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