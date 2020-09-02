Эксперт дал советы по выбору автосервиса

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по выбору автосервиса.
Эксперт дал советы по выбору автосервиса
  • Pixabay

«Прежде всего, надо ориентироваться на отзывы. Благо, сейчас есть интернет, так что найти их не составит проблемы», — сказал он в беседе с Newinform.

По его словам, реальные отзывы заметны — пользователи детально пишут об обслуживании, а не ограничиваются общими фразами.

В выбранный сервис можно поехать и посмотреть, как там всё реально работает — например, сделать замену масла или фильтров, рекомендует эксперт.

«Таким образом вы убережёте себя от какой-то серьёзной поломки, которую могут нанести в неквалифицированном центре и, в то же время, проверите его качество», — пояснил он.

Кроме того, Субботин советует обратить внимание на то, насколько в сервисе чисто.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.

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