Автоэксперт напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью

Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что самым ожидаемым станет введение новой системы расчёта тарифов ОСАГО с повышающим и понижающим коэффициентами.

«Задумывалось, что более законопослушные граждане будут платить за страховку меньше, а нарушители — больше. Считаю это справедливым», — сказал Архиреев.

Ещё одним важным изменением он назвал возвращение техосмотра. Как напомнил эксперт, с сентября снова придётся носить с собой диагностическую карту.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил ситуацию на авторынке России.