Эксперт оценил ситуацию на авторынке России

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Автоэксперт Юрий Антипов оценил ситуацию на авторынке России.
Эксперт оценил ситуацию на авторынке России
  • Reuters

«Те люди, которые ранее были настроены на покупку автомобиля, не смогли его приобрести. Этому есть объективные причины: автопроизводители уменьшили или прекратили вовсе выпуск продукции, поэтому спрос оказался не удовлетворён», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в настоящее время у граждан снова появилась возможность приобрести машины, и те, кто уже был настроен, стали их покупать.

Как считает эксперт, ещё один фактор — осознание, как сложно ездить в общественном транспорте в условиях пандемии.

«Даже те, кто ранее не задумывался о приобретении личного транспорта, стали рассматривать такую альтернативу. И эта небольшая доля покупателей также увеличила спрос, хотя и незначительно», — пояснил он.

Антипов прогнозирует, что производители проанализируют ситуацию со спросом, начнут выпускать больше машин и со временем выйдут на показатели, которые были до пандемии.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз по ценам на ТО.

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