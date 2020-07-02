Эксперт оценил ситуацию на авторынке России

Автоэксперт Юрий Антипов оценил ситуацию на авторынке России.

«Те люди, которые ранее были настроены на покупку автомобиля, не смогли его приобрести. Этому есть объективные причины: автопроизводители уменьшили или прекратили вовсе выпуск продукции, поэтому спрос оказался не удовлетворён», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в настоящее время у граждан снова появилась возможность приобрести машины, и те, кто уже был настроен, стали их покупать.

Как считает эксперт, ещё один фактор — осознание, как сложно ездить в общественном транспорте в условиях пандемии.

«Даже те, кто ранее не задумывался о приобретении личного транспорта, стали рассматривать такую альтернативу. И эта небольшая доля покупателей также увеличила спрос, хотя и незначительно», — пояснил он.

Антипов прогнозирует, что производители проанализируют ситуацию со спросом, начнут выпускать больше машин и со временем выйдут на показатели, которые были до пандемии.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз по ценам на ТО.